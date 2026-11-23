Alianța Nord-Atlantică a promis luni să garanteze securitatea membrilor săi până în spațiul cosmic, după afirmațiile unor publicații germane potrivit cărora Moscova ar prevedea să plaseze în acest an pe orbită un satelit dotat cu încărcătură nucleară, informează AFP.

„Pot să vă asigur că vom căuta în continuare să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO și aceasta include și faptul de a ne garanta securitatea în domeniul spațial”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, întrebat într-o conferință de presă la Berlin despre dezvăluirile posturilor de radio și televiziune regionale germane WDR și NDR și ale cotidianului Suddeutsche Zeitung.

Conform acestor relatări de presă, care afirmă că se bazează pe informații ale armatei și ale serviciilor secrete germane, Bundeswehr și BND, printre cele ale altor servicii secrete occidentale, Rusia prevede să trimită în spațiu în săptămânile următoare satelitul „Sputnik-S”, echipat cu o ogivă nucleară, care poate fi utilizată pentru distrugerea altor sateliți și pentru a afecta capacități de comunicații prin satelit, precum și sisteme de navigație și de observare terestră, notează Agerpres.

„Sputnik-S” a fost asamblat în urmă cu câțiva ani și se află în regiunea Moscovei, au mai scris publicațiile germane.

Reacția lui Merz

Întrebat de asemenea despre acest articol în timpul conferinței de presă alături de Mark Rutte, cancelarul german Friedrich Merz a declarat: „Informațiile potrivit cărora Rusia are în vedere și să înarmeze spațiul cu arme nucleare nu sunt noi, dar ele nu sunt mai puțin șocante pentru asta”.

„Ele arată până unde este hotărâtă Rusia să meargă în escaladare. Incidentele care implică drone la frontiera estică a Poloniei mărturisesc asta de asemenea”, a adăugat Friedrich Merz.

Solicitat de AFP să comenteze această informație din presă, BND nu a dorit să o facă, așa cum procedează în astfel de cazuri.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului spațial al Bundeswehr-ului s-a mulțumit să trimită la declarații ale ministrului german al Apărării, Boris Pistorius, potrivit cărora guvernul și armata germane iau foarte în serios amenințarea în spațiu.

Kremlinul respinge informațiile: „Nu merită să le luăm în serios”

Kremlinul a spus luni că informațiile din presa germană ce sugerează că Rusia plănuiește să lanseze anul acesta o armă spațială cu încărcătură nucleară nu ar trebui luate în serios, a relatat Reuters.

„Nu, nu am văzut raportul (articolele din presa germană, n.r.). Dar sunt atât de multe afirmații «presupuse» și «posibile» în el, atribuite cine știe cui, încât cu siguranță nu merită să le luăm în serios”, le-a spus jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, întrebat despre acest subiect.

În 2024, Moscova a respins declarațiile unor oficiali americani potrivit cărora Rusia ar dezvolta o armă capabilă să distrugă sateliți inamici prin declanșarea unei explozii nucleare în spațiu.

„Scenariul catastrofei absolute”

Într-un interviu acordat cotidianului german Handelsblatt, directorul Agenției Spațiale Europene (ESA), Josef Aschbacher, a calificat armele nucleare în spațiu drept „scenariul catastrofei absolute”.

Este vorba de o amenințare „tot atât de gravă ca un război nuclear pe Terra”, a declarat el ziarului.

„Lucrăm toți pentru ca aceasta să nu se producă niciodată”, a adăugat Aschbacher.