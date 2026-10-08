Satul în care tot mai multe femei trăiesc peste 100 de ani

Secretul longevității este să fii femeie, mai exact, o femeie dintr-o anumită zonă a Sardiniei. Cel puțin aceasta este concluzia unui studiu în cazul persoanelor care au trecut de 100 de ani, dintr-un mic sat de munte de pe insula italiană.

Sardinia a devenit cunoscută ca un paradis al longevității, în special pentru bărbații care trăiesc mult, la finalul anilor ’90, când un grup de sate izolate din zona centrală și estică au fost incluse între cele cinci „zone albastre” ale lumii, scrie The Guardian.

Zona albastră este o regiune geografică în care oamenii trăiesc semnificativ mai mult decât media globală și ating frecvent vârsta de 100 de ani, având un risc mult mai scăzut de boli cronice.

Ce au descoperit cercetătorii

Acum, Bolotana, un sat situat la aproximativ 110 km de zona albastră originală a insulei, generează centenari în fiecare an, într-o tendință condusă de femei.

Un studiu realizat de profesori de la Universitatea Sassari din Sardinia și de la Universitatea Alabama din Birmingham, SUA, publicat în revista științifică Frontiers in Aging, a constatat că 13,8% dintre femeile din sat care împlinesc vârsta de 70 de ani vor trăi până la 100 de ani – plasând această regiune pe locul doi în lume ca longevitate feminină, după Hong Kong.

Cercetătorii au analizat cazurile persoanelor născute în Bolotana între 1900 și 1925 și au descoperit că 38 dintre acestea au trăit peste 100 de ani, o rată mult mai mare de logevitate decât la nivel național.

Studiul a început în 2024, iar anul trecut existau 12 centenari într-o populație de 2.266 de locuitori din Bolotana, de aproximativ 12 ori mai mult decât media din Sardinia, notează The Guardian.

Zona albastră a Sardiniei se extinde

Datele analizate au arătat, că, în comparație cu celelalte patru zone albastre ale lumii zona Sardiniei se extinde.

„Important este că, pentru prima dată în peste 25 de ani, am găsit un loc pentru longevitate în afara zonei albastre convenționale în Sardinia”, a declarat, pentru The Guardian, Giovanni Mario Pes, cercetătorul principal al studiului și unul dintre cei care au definit conceprul de zonă albastră.

În noiembrie 2025, statisticile oficiale, citate de The Guardian, arătau că în Italia existau 23.548 de locuitori cu vârsta de 100 de ani sau peste, cu 2.000 mai mult decât în ​​anul precedent. Dintre cei care au depășit un secol de viață, 82,6% erau femei.

Care sunt zonele albastre ale lumii

Okinawa, Japonia

Este cunoscută de sute de ani drept „țara nemuritorilor”. Puțini locuitori de aici fac diabet sau demență. Pentru ei, mișcarea este esențială, însă activitățile fizice sunt departe de a fi intense: în casele japonezilor de aici, mobila este așezată foarte jos, astfel încât în fiecare zi se ridică chiar și de 30 de ori. Grădina unde cultivă diverse legume le oferă și ea o oportunitate excelentă pentru doza de mișcare zilnică.

La fel de prețuită este și mâncarea, preponderent formată din legume, cartoful mov, tofu sau alge marine, scrie Panorama.

2. Sardinia, Italia

Zona Barbagia, o vastă regiune muntoasă din Sardinia a atras atenția cercetătorilor care au descoperit aici cea mai mare concentrație de bărbați centenari din lume.

Cercetările au constatat că longevitatea mai mare depinde de cât de abrupt este satul din care provin persoanele respective.

În ceea ce privește mâncarea, italienii locului gătesc preponderent aceeași mâncare de generații: pâine cu maia și paste. Din meniul lor nu lipsesc fasolea, cerealele integrale sau bine-cunoscuta lor supă minestrone.

3. Loma Linda, California

Aici trăiește cea mai mare comunitate a adventiștilor de Ziua a Șaptea din Statele Unite.

Dieta locuitorilor din Loma Linda, ea este fără carne și se bazează mai mult pe legume, fructe și nuci, scrie Panorama.

4. Ikaria, Grecia

Este o mică insulă grecească situată în apropierea Turciei.

În 1980, Ikaria era complet autonomă. Locuitorii își cultivau totul și nu își cumpărau nimic din altă parte. Cafeaua pe care o beau era făcută din orz și năut sau beau foarte multe ceaiuri făcute din plante locale.

5. Nicoya, Costa Rica

Peninsula Nicoya este situată la 130 de kilometri de granița dintre Costa Rica și Nicaragua.

Deși este zona cu cele mai mici venituri din Costa Rica, aici speranța de viață a locuitorilor depășește 85 de ani, spre deosebire de cei 77 de ani înregistrați la nivel național.

La capitolul mâncare, centenarii din Nicoya mănâncă în special mâncare neprocesată și, deși au o viață activă, pun mare preț și pe odihnă.