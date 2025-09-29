Unul dintre cele mai pitorești sate din Europa va introduce o taxă de intrare pentru turiști: „Pur și simplu nu avem spațiu pentru toți acești oameni”

Satul istoric olandez Zaanse Schans este bine cunoscut pentru morile sale de vânt, pe care o mulțime de turiști își doresc să le viziteze. De fapt, ele sunt unele dintre cele mai pitorești exemple din Olanda și sunt ușor accesibile din Amsterdam, motiv pentru care autoritățile locale au decis acum să perceapă o taxă turiștilor ce vin în vizită, relatează BBC.

Anul trecut, 2,6 milioane de oameni au vizitat satul – o cifră uriașă pentru un loc atât de mic, cu o populație rezidentă de doar 100 de persoane.

Consiliul local spune că turiștii care vin aici sunt prea mulți și a anunțat că, începând de primăvara viitoare, va percepe fiecărui vizitator din afara zonei o taxă de 17,50 euro (20,50 dolari) pentru a intra în sat, încercând să controleze numărul turiștilor.

„În 2017 am avut 1,7 milioane de vizitatori… anul acesta ne îndreptăm spre 2,8 milioane”, a declarat pentru BBC Marieke Verweij, directoarea muzeului satului Zaanse Schans. „Dar acesta este un loc mic! Pur și simplu nu avem spațiu pentru toți acești oameni!”, a subliniat ea.

Mai rău, spune Verweij, vizitatorii adesea „nu știu că aici locuiesc oameni, așa că intră în grădinile lor, intră în casele lor, urinează în grădini, bat la uși, fac poze, folosesc selfie stick-uri ca să privească în case”. „Deci, nicio intimitate deloc” pentru localnici, deplânge ea.

O parte a satului Zaanse Schans, fotografiată din aer, FOTO: Simon Wohlfahrt / AFP / Profimedia Images

Turiștii vor primi acces la morile de vânt și muzeul local în schimbul taxei

Planul este ca toată lumea să rezerve și să plătească online bilete. Consiliul local le promite însă vizitatorilor că pentru cei 17,50 euro vor primi acces la două lucruri pentru care oricum ar fi trebuit să plătească separat – intrarea la muzeu și accesul în interiorul morilor de vânt.

Dacă doar jumătate din numărul actual de vizitatori va continua să vină după introducerea taxei de intrare, veniturile anuale pentru comunitatea locală vor fi în jur de 24,5 milioane de euro.

Consiliul plănuiește să cheltuiască banii pe întreținerea morilor și pe noi infrastructuri ca, de exemplu, noi toalete. Dar proprietarii de magazine și restaurante nu sunt încântați de inițiativa autorităților.

Magazinele din Zaanse Schans sunt o atracție în sine. Angajații poartă costume tradiționale în magazinul de brânzeturi și fac demonstrații de confecționat pălării, printre altele. Iar magazinele sunt amplasate în case vechi și frumoase din lemn. De exemplu, magazinul de antichități și cadouri datează din 1623.

Clădire din satul Zaanse Schans, FOTO: Julie Eggers, Danita Delimont / Alamy / Profimedia Images

Comercianții din sat sunt nemulțumiți de măsură

Sterre Schaap, administratoarea magazinului de cadouri, acuză că taxa de intrare amenință mijloacele de trai ale comercianților și restauratorilor din sat.

„Este groaznic. Va însemna că oamenii care nu au un portofel mare nu vor putea veni aici”, a declarat ea pentru BBC, subliniind că taxa „va însemna că vom pierde mulți dintre clienții noștri”.

„Dacă vii cu o familie de patru persoane și plătești parcarea, ajunge la aproximativ 100 €. Așa că oamenilor nu le va rămâne buget pentru alte lucruri”, a explicat ea.

BBC notează că această măsură este și un semn al vremurilor. Rachel Dodds, profesoară de turism la Toronto Metropolitan University din Canada, menționează câteva cazuri comparabile:

„Bhutan percepe o taxă zilnică pentru vizitarea țării. Veneția, desigur, este probabil cea mai faimoasă, cu 5 euro pentru vizitatorii de o zi”.

Totuși, satele care percep taxe de intrare sunt încă foarte rare. Alte exemple actuale sunt satul pescăresc privat Clovelly din Devon, Anglia, Civita di Bagnoregio și Corenno Plinio din Italia și Penglipuran din Bali, Indonezia.