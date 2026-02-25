Un nou scandal de corupție în Ucraina. Oficiali prinși în flagrant când delapidau fonduri dintr-un proiect din sectorul apărării

Luptător al Serviciului de Securitate din Ucraina (SBU). Sursa foto: ID 215658017 | Investment © Lina Reshetnyk | Dreamstime.com

Comandantul departamentului de logistică din forțele aeriene ale Ucrainei, Andrii Ukraineț, și șeful directoratului regional al Serviciului de Securitate (SBU) din Jitomir, Volodimir Kompanichenko, au fost reținuți sub acuzația de delapidare de fonduri alocate pentru construirea de fortificații pe aerodromuri strategice, potrivit Ukrainska Pravda, Kyiv Post și The Kyiv Independent.

Cei doi oficiali sunt acuzați că au încercat să împiedice inspecțiile și au pus la cale un transfer ilegal de fonduri în valoare de circa 320.000 de dolari, suma confiscată cu ocazia flagrantului, conform procurorului general.

Oficialul a precizat că, în mai 2025, statul a alocat peste 32 de milioane de dolari pentru construcția de structuri prefabricate pentru a proteja aviația, însă departamentul de contrainformații militare din cadrul SBU a constatat „încălcări semnificative” în timpul inspecțiilor.

El a spus că este vorba inclusiv despre proiecte care nu îndeplinesc cerințele de siguranță, structuri care oferă o protecție inadecvată aviației și costuri umflate ale lucrărilor.

„Deturnarea fondurilor alocate pentru apărarea națională în timp de război constituie o amenințare directă la adresa securității naționale”, a declarat Kravchenko într-o postare pe Facebook.

„Tragerea la răspundere va fi inevitabilă, indiferent de funcțiile deținute”, a subliniat el.

Șeful SBU: „Corupția pe timp de război echivalează cu trădarea”

În comunicatul său de miercuri, SBU a spus că fondurile alocate din bugetul de stat au fost destinate construirii de sisteme de protecție suplimentare la „facilități importante din punct de vedere strategic”, în special la aerodromuri folosite în prezent pentru apărarea țării.

„Acesta este un domeniu de activitate extrem de important, deoarece corupția pe timp echivalează cu trădarea”, a declarat șeful interimar al SBU, Yevhen Khmara, citat în comunicatul instituției.

„Acest lucru este inacceptabil și vom continua să-l eradicăm fără compromisuri”, a mai spus el.

Alte scandaluri de corupție

Nu este primul scandal de corupție care are loc în Ucraina după izbucnirea războiului. În această lună, fostul ministru al energiei Herman Halușcenko a fost reținut sub acuzația de spălare de bani și formarea unui grup infracțional organizat, în cadrul unui dosar deschis după depistarea unei scheme de mită de 100 de milioane de dolari la agenția de energie atomică de stat, Energoatom, care a implicat înalți funcționari și elite din mediul de afaceri, printre care un fost asociat al președintelui Volodimir Zelenski.

În august 2025, organismele anticorupție anunțau că au descoperit o schemă majoră de corupţie prin care s-au achiziţionat drone militare şi sisteme de bruiaj la preţuri umflate.

În iulie 2024, procurorii anunțau că au depistat o schemă majoră de deturnare a unei sume totale de peste 3,7 milioane de dolari alocate de la bugetul de stat pentru nevoile forțelor armate.

