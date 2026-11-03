Scandal de spionaj în Indonezia. Un general este suspectat că a ascultat telefonul președintelui

Poliţia din Indonezia a anunţat marţi că trei persoane au fost arestate sub suspiciunea că ar fi interceptat telefonul preşedintelui Prabowo Subianto, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Suspecţii, identificaţi doar cu iniţialele LSP, ASN şi EH, sunt acuzaţi că au interceptat „numărul de telefon al preşedintelui Republicii Indonezia” şi al altor personalităţi, a declarat un oficial al poliţiei, Asep Safrudin.

El a declarat că numerele de telefon, inclusiv cel al preşedintelui, au fost interceptate „fără nicio bază legală şi fără nicio procedură de investigaţie, în conformitate cu legile în vigoare”.

Un ofiţer de poliţie, care a descoperit presupusa interceptare, a întocmit un raport pe 30 octombrie, a adăugat el. De atunci, poliţia a intervievat zece martori şi trei experţi şi a confiscat probe, inclusiv 11 telefoane mobile, un iPad şi patru stick-uri USB.

Printre celelalte persoane ale căror telefoane ar fi fost supravegheate se numără oficiali guvernamentali, personalităţi politice, jurnalişti, reprezentanţi ai ONG-urilor şi oameni de afaceri.

Cei trei suspecţi arestaţi riscă până la zece ani de închisoare. Ministrul justiţiei, Yusril Ihza Mahendra, a organizat o conferinţă de presă pe această temă, în care a declarat că unul dintre suspecţi, identificat cu iniţialele LSP, este un general.

Presa indoneziană a relatat că unul dintre suspecţi este Listyo Sigit Prabowo (fără nicio legătură cu preşedintele), care a fost numit şef de cabinet al şefului statului în urmă cu o lună, după ce a ocupat funcţia de şef al poliţiei naţionale timp de cinci ani. El deţine gradul de general.