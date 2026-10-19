Scandal de spionaj în Serbia. Reprezentanți ai opoziției reclamă că le-au fost urmărite telefoanele
Doi reprezentanţi ai opoziţiei din Serbia au fost recent vizaţi de instrumente puternice de spionaj cibernetic, potrivit unuia dintre aceştia şi unui raport publicat luni de Citizen Lab, o organizaţie canadiană care monitorizează activităţile informatice, relatează Reuters, preluată de Agerpres.
Acest incident este cel mai recent dintr-o serie de cazuri în care, potrivit cercetătorilor, tehnologia de supraveghere a fost utilizată împotriva unor studenţi, politicieni din opoziţie şi alte persoane din Serbia, ţară în care, duminică, vor avea loc alegeri parlamentare.
Citizen Lab a anunţat luni că, în urma unei anchete desfăşurate în colaborare cu Share Foundation, o organizaţie pentru drepturile digitale, s-a stabilit că iPhone-ul al universitarului sârb Vladan Djokic a fost atacat şi spart cu ajutorul programului de spionaj Pegasus, creat de grupul israelian NSO.
În acelaşi timp, fostul procuror Rade Bajic a declarat pentru Reuters că, pe 13 august, a primit o avertizare de la Apple prin care era informat că telefonul său a fost vizat de un „software mercenar”. Cu toate acestea, atât el, cât şi organizaţia Citizen Lab au precizat că nu au putut stabili cu certitudine dacă dispozitivul a fost compromis sau cum s-ar fi putut produce aceasta.
Vizate sunt persoane în conflict cu partidul de la putere
Ministerul de Interne al Serbiei nu a răspuns solicitărilor de a comenta situaţia. Oficialii din cadrul instituţiei au respins anterior acuzaţiile de spionaj cibernetic. Compania NSO – inclusă pe „o listă neagră” de către administraţia SUA în 2021, în urma unor rapoarte care au circulat ani la rând cu privire la presupuse încălcări ale drepturilor omului – nu a răspuns la e-mailuri. NSO, care susţine că îşi vinde produsele exclusiv guvernelor, a declarat anterior că va înceta relaţiile comerciale care duc la abuzuri grave.
Apple a confirmat că, pe 13 august, a transmis o serie de avertizări către utilizatori, însă nu a oferit răspunsuri directe cu privire la cazurile lui Bajic sau Djokic.
Ambii bărbaţi au intrat în conflict cu partidul de guvernământ din Serbia, Partidul Progresist, formaţiune care a fost zdruncinată, în ultimii doi ani, de proteste anticorupţie conduse de studenţi.
Djokic, rectorul Universităţii din Belgrad, a fost supus presiunilor din partea autorităţilor după ce şi-a exprimat solidaritatea cu studenţii. Bajic a declarat că a fost implicat în urmărirea penală a unor înalţi oficiali guvernamentali, acuzaţi că au eliminat în mod necorespunzător statutul de protecţie culturală al unui complex militar istoric din Belgrad, pe care o companie de investiţii, fondată de Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, plănuia să îl reamenajeze. Compania lui Kushner a renunţat la proiect la sfârşitul anului trecut, precizând că a luat această decizie din respect pentru poporul sârb şi pentru oraşul Belgrad.
„În opinia mea, implicarea mea în acest caz a fost singurul motiv pentru acest atac ilegal cu un software spion”, a declarat Bajic.
Luna trecută, Fundaţia Share a afirmat că cel puţin 14 persoane – inclusiv studenţi, activişti şi membri ai partidelor de opoziţie – au fost vizate de un software spion avansat, înaintea alegerilor locale din luna martie. Conform fundaţiei, cel puţin unul dintre dispozitive a fost compromis cu ajutorul programului Pegasus.