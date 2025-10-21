Pensiile magistraților produc scandal în coaliție. Ciucu a povestit momentul în care PSD a părăsit ședința: „Este a treia oară” / Grindeanu îl atacă pe Bolojan: „Unii mânați mai mult de orgoliu și mai puțin de rațiune”

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a afirmat, la finele ședinței coaliției de marți, că reprezentanții PSD au părăsit ședința înainte de a primi un răspuns de la Ilie Bolojan privind propunerile social-democraților pe tema reformei pensiilor magistraților. De cealaltă parte, Sorin Grindeanu l-a avertizat pe Ilie Bolojan că, în cazul unui nou eșec la CCR, premierul „va trebui să suporte consecințele politice” ale deciziilor sale.

La finele ședinței de marți a liderilor coaliției de guvernământ, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a relatat cum au decurs discuțiile legate de situația reformei pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională a respins proiectul de lege pe această temă

„Bolojan nu a avut timp nici să refuze, nici să accepte”

„Sorin Grindeanu a venit și a propus, legitim și normal, să deblocăm situația cu un grup de lucru. S-ar argumenta pro și contra, dar fără să ajungem la o decizie. Cineva, nu de la PNL, a zis ceva contrar și atunci el a plecat. Mi s-a părut puțin forțată plecarea. Din păcate, este a treia oară când PSD pleacă fără epuizarea punctelor de pe ordinea de zi”, a spus Ciprian Ciucu.

„Sorin Grindeanu a spus ce a avut de spus, Ilie Bolojan la fel, nu s-a ajuns la o concluzie. A intervenit altcineva fără să se spună concluzia și domnul Grindeanu a părăsit sala. Domnul Bolojan nu a avut timp nici să refuze, nici să accepte”, a detaliat liberalul

După ce a spus că este necesar „să deblocăm coaliția”, Ciucu a fost întrebat dacă coaliția este acum blocată. „Sunt momente de blocaj. Nu vreau să fie perceput ca un atac la PSD, noi vrem ca PSD să fie parte a coaliției (…) Toată lumea este interesată să deblocheze situația în care se află guvernarea”, a răspuns primarul sectorului 6.

Grindeanu: „Bolojan să suporte consecințele”

După plecarea din ședința coaliției, președintele PSD Sorin Grindeanu a postat pe Facebook un mesaj prin care a cerut ca „toți actorii politici” să fie implicați în procesul de reformare a justiției.

„Din păcate, unii mânați mai mult de orgoliu și mai puțin de rațiune, vor să facă aceiași pași care, în trecut, au dus la eșec — riscând de această dată un deznodământ și mai grav: respingerea pe fond. Pot înțelege dorința lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiției. Dar e dator să înțeleagă că nu o mai poate face de unul singur. Este obligatoriu un dialog real cu toți actorii relevanți în domeniu”, a afirmat liderul social-democraților.

Apoi Grindeanu i-a transmis un avertisment primului-ministru Ilie Bolojan asupra consecinților unui nou eșec la Curtea Constituțională a propunerii de reducere a pensiilor speciale ale magistraților.

„Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu și va eșua și a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii”, a conchis Grindeanu.

Invitat să comenteze postarea liderului PSD, Ciprian Ciucu a lăsat de înțeles că mesajul ar avea legătură cu congresul în care social-democrații își vor alege noua conducere.

„Este greșit să vorbim despre plecarea celor care vor să facă ceva. Mă aștept să avem un PSD mult mai colaborativ, mult mai prezent și după 7 noiembrie (data Congresului PSD – n. red.)”, a spus Ciucu.

Suspiciuni față de ministrul Justiției

Liberalul a menționat și faptul că Ministerul Justiției, condus de către Radu Marinescu, desemnat de către PSD, nu a fost autorul proiectului pentru care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, situație pe care liberalul o consideră ca ciudată.

„Nu este corect ca un singur om din țara asta să-și asume tot greul acestor reforme. Un astfel de proiect, precum cel picat la CCR pe un motiv procedural și pe care vom aștepta și pe fond niște punct de vedere ale Curții, trebuia inițiat de ministrul Justiției astfel încât să minimizeze foarte mult riscul să cadă.

Întrebat de ce însă proiectul a fost redactat la Ministerul Muncii, Ciucu a spus: „Asta e întrebarea: de ce nu a acceptat ministrul Justiției? El trebuie să-i țină spatele primului-ministru (…) Mi se pare foarte ciudat că proiectul a fost inițiat de ministrul Muncii, căruia trebuie să-i mulțumim, dar nu are cei mai buni specialiști pe domeniul justiției.”

De asemenea, prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu a reclamat că puterea judecătorească, fie prin deciziile instanțelor, fie prin cele ale Curții Constituționale a limitat treptat capacitatea puterilor legislativă și executivă de legiferare și reglementare.

„Deja puterea judecătorească blochează Legislativul și Executivul de mai muți ani. Este o putere mult mai stabilă, nu ca politicienii care se schimbă după alegeri”, a apreciat Ciucu.

El s-a referit direct la o eventuală concesie din partea Guvernului privind nivelul pensiei magistraților în raport cu salariul.

„E puțin ciudat sentimentul că ești cumva șantajat sau luat prizonier când trebuie să iei decizii executive și să negociezi valori. Să spunem că mergem pe 75% pe rata de înlocuire a salariului cu pensia. În UE, media ratei este undeva la 58%. Guvernul a venit cu 70%, dacă noi fixăm un standard de 75%, nu venim cu o lege specială ci aceeași pentru toată lumea. Să stabilim de acum înainte pentru toate categoriile sociale, indiferent de buget (…) Hotărârile CCR nu vor schimba realitățile economice. Dacă nu echilibrăm bugetul, ca să fie foarte clar, nu vom avea de unde să plătim pensiile și salariile bugetarilor”, a mai spus Ciucu.