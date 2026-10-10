Scandal în direct între Diana Buzoianu și șefa ANM. „S-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, şi directorea generală la Administrația Națională de Meteorologie, Elena Mateescu, s-au contrat în direct la Antena 3, pe tema achizițiilor de lenjerie intimă, haine de firmă și alte produse plătite cu cardurile instituției de Meteorologie.

Buzoianu a anunțat sâmbătă verificările făcute corpul de control al Ministerului Mediului la ANM pentru anii 2025 și 2026, a scos la iveală că, din bani publici, s-au cumpărat „un sutien de lux de peste 1.000 de lei, parfumuri, rochii, pijamale, poşete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, încălțăminte cu franjuri, haine de la branduri de lux”.

La amiză, Diana Buzoianu și șefa ANM, Elena Mateescu, au avut o intervenție telefonică la Antena 3 CNN.

Elena Mateescu a spus că nu se consideră vinovată, în timp ce Diana Buzoianu a acuzat-o că își acoperă subordonaţii și i-a cerut demisia.

„Așa cum am informat, am luat act de raportul Corpului de Control prezentat de Diana Buzoianu. La momentul în care primele documente au fost depuse la dispoziţie, am declanşat un audit intern. Raportul preliminar a stat şi la baza depunerii unei sesizări la Poliţie. Am manifestat toleranţă zero faţă de ce am descoperit la primele documente. Mai multe informaţii nu pot da pentru că e o anchetă în desfăşurare, pe care o voi respecta”, a declarat Elena Mateescu.

„Nu mă consider vinovată în acest sens, am manifestat toleranţă zero faţă de aceste aspecte”, a mai spus șefa ANM, întrebată de moderator dacă își va da demisia astăzi, așa cum solicită ministra Mediului.

Buzoianu: „E ruşinos să vă acoperiţi acum”

De cealaltă parte, Diana Buzoianu a acuzat-o pe Mateescu că și-a acoperit subordonaţii.

„Doamna Mateescu, este absolut ridicol. Dvs. nu aţi arătat deloc toleranţă. Aţi acoperit nişte oameni care au cheltuit 3 milioane de lei de pe nişte carduri, pentru sutiene de lux, pentru deodorante de casă, pentru parfurmuri, numai anul trecut în valoare de 120.000 de lei”, a declarat Diana Buzoianu.

„Ştiţi foarte bine ce s-a întâmplat în subordinea dvs, nu e fraudă. Ştiţi foarte bine că avem facturi care au fost semnate de funcţionari din subordinea dvs. Ştiţi foarte clar că acest control a venit după avertizări de integritate”, a continuat ministra Mediului.

Ministra Mediului a mai atenționat-o pe șefa ANM că, dacă nu își dă demisia, „noi oricum ne vom uita juridic să sancţionăm persoanele vinovate şi de a recupera aceşti bani”.

„Dvs. nu aţi avut toleranţă zero. Din această instituţie s-a cumpărat lenjerie intimă, vestimentaţii şi geci cu blăniţă. S-au cumpărat produse cosmetice în valoare de 12.000 lei. E ruşinos să vă acoperiţi acum. Eu personal v-am întrebat cum este posibil. Am întrebat-o de ce şi-a dat demisia jumătate din departamentul Achiziţii”, a mai spus Buzoianu.

„Când se cumpără sutiene de lux, nu mai simt nevoia să vă întreb. Datele şi achiziţiile care s-au făcut arată milioane de lei care s-au cheltuit ilegal. Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene”, a continuat ministra Mediului.

În final, Elena Mateescu a susţinut că a aflat despre aceste lucruri odată cu controlul.

„Aşa cum v-am spus, am făcut sesizarea din august, aşteptăm măsurile organelor competente. N-am descoperit, când a venit Corpul de Control am văzut primele documente şi am acţionat în consecinţă”, a spus șefa ANM.

Elena Mateescu se află din 1990 în cadrul ANM și a fost numită director general pe 19 decembrie 2016.