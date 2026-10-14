Scandal în direct între Victor Ponta și Radu Miruță: „Umbli pe pastile” / „Un președinte v-a numit Pinocchio”

Șantierul naval din Mangalia a fost subiectul unui schimb de replici între fostul premier Victor Ponta și ministrul interimar al Economiei, Radu Miruță, după acuzațiile lansate de politicianul USR cu privire la modul în care a gestionat PSD situația șantierului de-a lungul timpului.

Rheinmetall Real Estate România SRL a câștigat licitația pentru Damen Shipyards Mangalia, cu o ofertă de aproximativ 138 de milioane de euro, fără TVA. Licitația de vineri a fost a cincea, după patru eșecuri. Rheinmetall a participat în premieră la ea.

Radu Miruță, de la USR, a susținut marți seară la B1 TV că șantierul intrase în faliment „ca urmare a eșecului Partidului Social Democrat”.

În plus, el l-a acuzat pe fostul ministru PSD al economiei Florin Spătaru că lucrează la Damen. Conform unui CV citat de Ziarul Financiar, Spătaru a făcut parte din conducerea şantierelor navale Damen Shipyards Galaţi şi Damen Mangalia, între 1995 și 2021.

Declarațiile făcute de ministrul Miruță în intervenția telefonică au dus la un schimb de replici între el și Victor Ponta, care se afla în platou.

„Introducerea acestui șantier în sicriu este parcursul celor 20 de ani de management al Partidului Social Democrat – și evident că le pare rău, le este ciudă, pentru că în 20 de ani n-au avut timp ca mine, o jumătate de an, să aducă acest șantier la viață. Au avut timp 20 de ani să îl omoare, să îl îngroape”, a declarat ministrul interimar al Economiei.

Apoi, el l-a acuzat pe Victor Ponta că spune „minciuni”.

Schimbul de replici

Miruță: Am reușit întoarcerea acestui șantier și este un mare câștig nu doar pentru șantier, ci pentru strategia Armatei Române, care se poate baza pe producerea unor nave în România, într-un șantier de care România poate dispune. Iar despre minciunile domnului Ponta cum că exista posibilitatea să se producă același lucru la un preț mai mic, la Damen Galați, este precum chelul care își pune mâna în cap. Singura asemănare între cele două oferte este că amândouă sunt ude…

Ponta: Domne’, ai băut ceva?! Că eu n-am zis niciodată chestia asta. Ai băut? Mi-a venit să vomit, ascultându-te. Am zis eu vreodată să le facem la Damen?

Miruță: Da, ați spus dumneavoastră că s-a refuzat o ofertă mai pe jumătate pentru că existau aceste opțiuni.

Ponta: Umbli pe pastile! Domne’, potolește-te, te rog frumos! Te ascult, îmi vine să vomit când te ascult. N-am zis așa ceva.

Miruță: Eu vă pot înțelege…

Ponta: Îmi vine să vomit când te ascult, îți spun sincer. Care e ministrul PSD care lucrează la Damen? Zi-mi numele!

Miruță: Domnule Ponta, ați spus atât de multe minciuni!

Ponta: Băi mincinosule, zi-mi numele!

Miruță: Domnule Ponta, pe dumneavoastră un președinte de stat v-a numit „mincinos” și „Pinocchio”.

Ponta: Dar zi-mi numele, te rog frumos, că ai zis „un ministru PSD”. Despre cine vorbești?

Miruță: Domnul Spătaru a lucrat la Damen.

Ponta: Lucrează la GFR (Grupul Feroviar Român, n.r.), nu la Damen. Ești chiar nebun? Nu știi diferența?

Miruță: Am fost la audierea dumnealui în Parlamentul României când se prezenta că vine de la Damen.

Ponta: Dar nu lucreză la Damen, o să te dea în judecată. Nu mai minți așa, în halul ăsta.

Șantierul naval Damen din Mangalia, România. Imagine ilustrativă. FOTO: © stavrio | Dreamstime.com