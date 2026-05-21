Scandal în procesul de selecție a șefului Hidroelectrica. Unul dintre competitori se retrage, acuzând presiuni: „Suntem umiliți, hărțuiți de decidenții politici”

Directorul general interimar al Hidroelectrica, Bogdan Badea, a anunțat că se retrage din cursa pentru un nou mandat, acuzând presiuni politice în procesul de selecție, dar și în modul de conducere a companiei. El l-a acuzat pe Ilie Bolojan că a dezinformat opinia publică atunci când a spus că prețul energiei este mare din cauza faptului că nu există baterii de stocare.

Potrivit informațiilor HotNews, pe lista scurtă pentru funcția de președinte al directoratului Hidroelectrica rămăseseră două nume: Bogdan Badea, directorul de investiții al companiei și director general intermar, și Dan-Iulius Plaveti, director general al Complexului Energetic Oltenia și fost președinte al ANRE.

„Am luat decizia de a mă retrage din cursă văzând ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Nu a fost o decizie ușoară. Am fost forțați să facem investiții care nu au niciun sens economic. Suntem umiliți, hărțuiți de decidenții politici. Nu doresc să conduc într-un mod specific anilor 50. Nu există guvernanță corporativă în România, este o glumă”, a spus Badea, joi, într-o conferință de presă.

El a arătat că, după învestirea noului Guvern, este necesară o discuție despre guvernanța corporativă în companiile de stat, având în vedere amestecul brutal al mediului politic în politicile comerciale ale societăților.

„Dacă ne ghidăm după principiul că un om le știe pe toate, tătucul care le știe pe toate, dacă deciziile vin de sus în jos, nu de jos în sus, de la tehnicieni, atunci nu are sens să mai stăm. Nu este un mediu sănătos ce se întâmplă”, a continuat Badea.

Întrebat cine este tătucul care le știe pe toate, el a refuzat să spună vreun nume.

„Nu individualizez, este vorba de principii. Sper ca decizia mea să deblocheze anumite memorandumuri care stau blocate în Guvern”, a precizat Badea, adăugând că a luat decizia de a se retrage din cursă miercuri, cu o zi înainte de conferința de presă.

Bogdan Badea despre declarațiile lui Bolojan: „Nu au legătură cu realitatea”

De altfel, Badea nu a rostit niciun nume în conferința de presă, însă s-a referit la unele declarații ale premierului Ilie Bolojan, care a acuzat Hidroelectrica de faptul că nu a investit în capacități de stocare.

„V-aș da un alt exemplu de ce înseamnă să-ți bați joc de banul public nefăcând investiții. Gândiți-vă că Hidroelectrica în acești ani a făcut puține investiții. Au preferat să facă profituri, pentru că oricum apa în România curge de la deal la vale, deci trece prin hidrocentrale, prin baraje, în loc să facă investiții”, a declarat Ilie Bolojan, într-un interviu acordat Rock FM la finalul lunii aprilie.

Bolojan a precizat că, dacă ar fi fost instalate baterii de stocare lângă baraje, energia produsă la prânz ar fi putut fi folosită seara, ceea ce ar fi adus profituri mai mari pentru companie și prețuri mai mici la energie pentru consumatori.

În replică, Badea spune că astfel de investiții nu ar fi dus la ieftinirea curentului electric.

„Nu o să auziți de la mine că mai bine făceam baterii, în detrimentul investițiilor în acumulări de apă. Nu cu acele investiții ar fi scăzut prețurile. O astfel de afirmație nu are legătură cu realitatea economică și tehnică. Știu că o să supăr pe unii și pe alții, dar uneori trebuie să spunem lucrurilor pe nume și astăzi este acea zi”, a spus Badea.

O companie cu un profit de peste 600 de milioane de euro

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din țară. În 2025 a avut venituri de 10 miliarde de lei și un profit net de 3,37 miliarde lei (peste 600 de milioane de euro), potrivit raportului anual al companiei. Este cea mai profitabilă companie publică din România.

Potrivit unor surse din companie, pentru perioada următoare sunt vizate contracte mari de livrare a energiei electrice. Precizăm că energia hidro este cea mai ieftină sursă de energie în bandă, contractele cu această companie fiind considerate cele mai avantajoase din piață.

Bogdan Badea a fost numit ca director general interimar în toamnna anului 2025. Acesta a mai fost director general al companiei în perioada 2017 – 2023.

Numele lui Bogdan Badea apare într-o investigație Recorder care arată că Hidroelectrica a furnizat energie fără factură de 2 milioane de euro pentru instituții religioase și afaceriști cu conexiuni politice. Și atunci, compania era condusă de Bogdan Badea, instalat în 2017 cu susținerea PNL (via ALDE).