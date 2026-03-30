Scandal Italia-Israel de Floriile catolice. Reacție de la vârful UE și explicația lui Benjamin Netanyahu

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a denunțat duminică o „încălcare a libertății religioase”, după ce Patriarhul latin al Ierusalimului a fost împiedicat de poliția israeliană să celebreze liturghia de de Duminica Floriilor catolice în Biserica Sfântului Mormânt, transmite AFP.

„Decizia poliției israeliene de a-i interzice Patriarhului latin al Ierusalimului să intre în Biserica Sfântului Mormânt în Duminica Floriilor catolice constituie o încălcare a libertății religioase și a protecțiilor de lungă durată care reglementează locurile sfinte”, a declarat Kaja Kallas, potrivit Agerpres.

„Libertatea de cult la Ierusalim trebuie să fie garantată pe deplin, fără excepție, pentru toate confesiunile. Caracterul multireligios al Ierusalimului trebuie protejat”, a adăugat ea într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Și președintele francez Emmanuel Macron a condamnat acțiunile poliției israeliane, afirmând că libertatea de cult „pentru toate religiile” trebuie garantată în Ierusalim.

Interzicerea de către poliția israeliană a accesului în Biserica Sfântului Mormânt pentru Patriarhul latin al Ierusalimului spre a celebra liturghia de Duminica Floriilor catolice a fost motivată de „securitate” și nu a avut nicio „intenție răuvoitoare”, a indicat duminică seară biroul premierul Benjamin Netanyahu, citat de AFP.

Șefii Biserici Catolice, interziși de poliția israeliană, de Florii, la slujbă

În dimineața Duminicii Floriilor catolice, poliția israeliană le-a interzis patriarhului latin al Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, și custodelui Țării Sfinte, părintelui franciscan Francesco Ielpo, intrarea în bazilica Sfântului Mormânt din Ierusalim pentru a celebra Sfânta Liturghie din Duminica Floriilor după ritul roman sau latin, informează agenția de presă Vatican News.

Este un fapt fără precedent din istoria ultimelor veacuri, iar faptul a fost comunicat printr-o Notă de presă comună a Patriarhiei latine a Ierusalimului și a Custodiei franciscane a Țării Sfinte, informează sursa citată.

„A interzice intrarea celor care îndeplinesc cele mai înalte responsabilități bisericești pentru Biserica Catolică și Locurile Sfinte”, se remarcă în comunicatul de presă, constituie ”o măsură evident irațională și grav disproporționată”. Decizia poliției israeliene este considerată de cele două instituții catolice din Țara Sfântă „pripită și fundamental greșită, fiind viciată de considerente improprii”, care „reprezintă o gravă îndepărtare de principiile fundamentale de rezonabilitate, libertate de cult și respect prevăzute în status-quo”.

Este pentru „prima dată în decursul secolelor”, se mai evidențiază în Nota comună, când ”se interzice capilor unei Bisericii să celebreze Sfânta Liturghie din Duminica Floriilor în bazilica Sfântului Mormânt”.

Contactat la Ierusalim în cursul după-amiezii de Redacția Română Radio Vatican, preotul catolic Cristian Văcaru a confirmat comunicarea Patriarhiei, precum și faptul că duminică 29 martie, au avut loc trei alarme în aproximativ două ore în vestul Cetății Sfinte: 13.22, 13.28 și 15.34. Nu au fost raportate victime umane, nici pagube materiale.