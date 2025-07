Scandal la conferința MEGA de la Chișinău. Autoritățile au interzis accesul mai multor oficiali străini. Cum explică interdicția

Mai mulți oficiali din Europa și SUA care urmau să participe la conferința Make Europe Great Again, care se desfăşoară luni şi marţi la Chişinău, nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova.

Este vorba despre eurodeputatul ceh Ondrej Dosta, purtătorul de cuvânt al partidului suveranist grec NIKI, Dimos Thanasoulas, dar și activistul conservator american Brian Brown.

Americanul a fost reținut pe aeroportul din Chișinău, dar a anunțat luni, într-o postare pe X, că a reușit totuși să intre pe teritoriul Republicii Moldova și să participe la eveniment, după ce a cerut sprijinul Ambasadei SUA.

„După ce i s-a interzis accesul în Moldova și a fost reținut toată noaptea pe Aeroportul Internațional Chișinău, lui Brian i s-a spus că „autoritățile au făcut o greșeală”, au transmis reprezentanții „Make Europe Great Again”, într-o postare pe X.

✊@briansbrown 🇺🇸 IS IN THE HOUSE!



After being banned from entering 🇲🇩 & held the whole night in the #Chișinău International Airport, Brian was told that “authorities made a mistake”.



Glad to have you at our #MEGA event! pic.twitter.com/U4tC0pB0Oa