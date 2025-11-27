Scandal la o reuniune bisericească de la Huși. Un preot a vociferat împotriva lui Adrian Papahagi: „L-ai denigrat pe dl. Georgescu”/ „Un provocator georgist care nu s-a jenat de ierarhul care l-a hirotonit”

Un preot din Vaslui a fost încătușat și amendat de polițiști în urma unui scandal provocat la un eveniment organizat de Episcopia Hușilor la care era invitat profesorul Adrian Papahagi. Într-o postare pe Facebook, Papahagi a spus că preotul a fost „un provocator georgist” care a servit drept „material didactic” pentru lipsa de discernământ.

Incidentul a avut loc joi la sala cinematografului din Huși, acolo unde se desfășura conferința semestrială a preoților din eparhiile Episcopiei Hușilor, eveniment care l-a avut ca invitat pe profesorul Adrian Papahagi de la Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj și director al Centrului de Istoria Cărții și a Textelor (CODEX).

Preotul, dus la secția de poliție apoi la spital

În timpul conferinței, prezidate de episcopul Ignatie, unul dintre preoții prezenți s-a ridicat a început să vocifereze și să adreseze cuvinte jignitoare. Potrivit oficialilor IPJ Vaslui, inițial preotul a fost scos din sală de un echipaj al Poliției Locale, însă pentru că acesta continua să provoace scandal și în afara sălii a fost solicitat intervenția unui echipaj din cadrul Poliției Municipiului Huși.

„Bărbatul a refuzat să se conformeze indicațiilor legale ale polițiștilor, devenind recalcitrant, motiv pentru care polițiștii au procedat la imobilizarea și încătușarea lui, în vederea conducerii la sediul poliției. Întrucât bărbatul, de 33 de ani, se manifesta agresiv și exista riscul să își pună în pericol integritatea corporală, a fost condus și internat la Spitalul Municipal Huși”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiță.

Pentru scandalul provocat, preotul, care este paroh într-un sat din județul Vaslui, a fost amendat cu 2.000 de lei. La câteva ore de la internarea în spital, bărbatul a părăsit unitatea medicală, au precizat polițiștii.

Evenimentul organizat de Episcopia Hușilor a continuat fără alte incidente. Profesorului Adrian Papahagi care a vorbit preoților despre „Discernământul creștinului astăzi” i-a fost oferită Crucea eparhială „Episcop Grigorie Leu”, cea mai înaltă distincție pentru mireni a Episcopiei Hușilor.

Papahagi: „Nu poți predica Evanghelia și aberațiile new-age ale lui Georgescu”

Într-o postare pe Facebook, Adrian Papahagi a relatat incidentul care a survenit în timp ce se adresa clericilor din Episcopia Hușilor.

„Am avut parte și de un provocator georgist (culmea, preot), care nu s-a jenat nici de ierarhul care l-a hirotonit, nici de colegii săi întru preoție, nici de invitatul lor (…) Individul s-a dat în spectacol, încercând să confiște sau chiar să distrugă evenimentul. Cum am început să vorbesc, a sărit de pe scaun cu telefonul în mână (în stilul lui Simion) și a început să răcnească: “Papahagi, ieși afară! N-ai ce căuta aici. Ați anulat alegerile, l-ai denigrat pe dl. Georgescu” și alte bazaconii. Apoi s-a năpustit spre scenă, filmând și țipând, dar doi, trei preoți mai solizi l-au scos din sală”, a scris Papahagi.

Potrivit acestuia, preotul turbulent ar face parte dintre exaltați care, fie încearcă să anexeze Biserica proiectelor lor, fie încearcă să intimideze preoții „întregi la suflet și la minte”.

„Dumnezeu a vrut să ne ofere material didactic, astfel încât să vedem cu toții cum arată lipsa de discernământ, de bun simț, fanatizarea, răutatea și agresivitatea (…) E nevoie de discernământ ca să înțelegi că nu poți predica deopotrivă Evanghelia Lui Hristos și aberațiile new age ale lui Georgescu, creștinismul și național-comunismul, dragostea de aproapele și vrajba securistoidă”, a mai scris Adrian Papahagi.