Scandal la ONU după ce SUA au refuzat vizele pentru delegația palestiniană. „Trebuie să putem discuta împreună. Nu putem fi luaţi ostatici”

Uniunea Europeană a făcut apel sâmbătă la SUA să-şi reconsidere refuzul de a le acorda vize responsabililor palestinieni care intenţionează să participe în septembrie la Adunarea Generală a ONU de la New York, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Cerem cu toţii urgent ca această decizie să fie reconsiderată, ţinând cont de dreptul internaţional”, a declarat şefa diplomaţiei UE Kaja Kallas, după o reuniune informală de la Copenhaga a miniştrilor de externe ai Celor 27.

Washingtonul a anunţat decizia vineri seară, cu câteva săptămâni înainte de Adunarea Generală a ONU unde Franţa şi alte state vor pleda pentru recunoaşterea Palestinei. Departamentul de Stat a precizat că „revocă şi refuză” acordarea de vize „pentru membrii Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei şi ai Autorităţii Palestiniene”, odată cu apropierea acestei reuniuni internaţionale.

Propunere să fie organizată o sesiune specială, în Europa

Acest gest a fost denunţat, la Copenhaga, şi de şeful diplomaţiei franceze Jean-Noel Barrot, potrivit căruia „sediul Naţiunilor Unite este un loc de neutralitate (…), un sanctuar în serviciul păcii”. „O adunare generală a ONU nu ar trebui să se confrunte cu nicio restricţie de acces”, a subliniat el.

„Trebuie să putem discuta împreună. Nu putem fi luaţi ostatici”, a declarat la rândul său ministrul de externe luxemburghez Xavier Bettel.

El a sugerat organizarea la Geneva a unei sesiuni speciale a Adunării Generale a ONU la care să participe şi palestinienii.

În pofida protestelor venite din Europa, autoritățile americane au confirmat sâmbătă măsura anunțată cu o zi înainte, un responsabil de la Departamentul de Stat, afirmând că refuzul sau revocarea vizei a afectat 80 de palestinieni, inclusiv pe Mahmud Abbas, președintele Autorității Palestiniene

Această măsură extraordinară a Washingtonului apropie şi mai mult administraţia lui Donald Trump de guvernul israelian. Acesta respinge categoric ideea unui stat palestinian şi încearcă să pună pe acelaşi plan Autoritatea palestiniană, cu sediul în Cisiordania, şi Hamas, care conduce în Gaza.

Condamnarea acestui refuz de acordare a vizelor este unul dintre puţinele subiecte care au făcut unanimitate în rândul Celor 27 la Copenhaga, în condiţiile în care liderii UE nu reuşesc de luni de zile să se înţeleagă pentru a sancţiona Israelul pentru situaţia umanitară catastrofală din Gaza.