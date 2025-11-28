Scandal uriaș într-o țară apropiată de Rusia: Fiica unui fost președinte și-a dat demisia din parlament după ce a fost acuzată că a recrutat mercenari ce au ajuns în Donbas

Duduzile Zuma-Sambudla, fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma, și-a dat demisia din parlament în contextul unor acuzații potrivit cărora ar fi convins 17 bărbați să lupte pentru Rusia în Ucraina, a anunțat vineri partidul ei, potrivit Reuters.

Zuma-Sambudla era deputată în partidul de opoziție Umkhonto weSizwe (MK), condus de tatăl ei. În vârstă de 83 de ani, Jacob Zuma este unul dintre cei mai cunoscuți și longevici politicieni din Africa de Sud. El a fost vicepreședinte al țării între 1999 și 2005, iar apoi președinte între 2009 și 2018. Între 2007 și 2017 a fost de asemenea președinte al Congresului Național African, partidul regretatului Nelson Mandela.

Reprezentanții MK au declarat vineri că Duduzile Zuma-Sambudla și-a prezentat demisia de bunăvoie și că plecarea ei din Adunarea Națională și din toate celelalte funcții publice a intrat în vigoare imediat.

Nathi Nhleko, organizatorul național al partidului MK, le-a spus jurnaliștilor că formațiunea politică nu a fost implicată în recrutarea bărbaților pentru Rusia și că demisia lui Zuma-Sambudla nu reprezintă o recunoaștere a vinovăției. El a promis însă că partidul va ajuta la sprijinirea familiilor acelor bărbați.

„Conducerea națională a acceptat decizia camaradei Duduzile Zuma-Sambudla de a demisiona și îi susține eforturile de a se asigura că acești tineri sud-africani sunt aduși în siguranță înapoi la familiile lor”, a spus el.

Deputata nu a spus nimic în apărarea sa în prezentarea demisiei

Zuma-Sambudla a fost prezentă la conferința de presă, dar nu a luat cuvântul și nu a răspuns în mod public acuzațiilor formulate de sora ei vitregă.

Guvernul Africii de Sud a declarat luna aceasta că 17 dintre cetățenii săi sunt blocați în regiunea Donbas din Ucraina, după ce au fost păcăliți să lupte pentru forțe mercenare sub pretextul unor contracte de muncă profitabile. Acesta a precizat că lucrează pentru a-i aduce acasă și investighează cum au ajuns acolo.

Duminică, poliția sud-africană a anunțat că va deschide o anchetă împotriva lui Zuma-Sambudla după ce sora ei vitregă a depus o cerere oficială de investigare a ei și a altor două persoane, acuzându-i că ar fi implicați.

A lucra ca mercenar sau a lupta în numele unui alt guvern este ilegal în Africa de Sud, cu excepția cazului în care guvernul autorizează acest lucru.

Africa de Sud, partenera Rusiei în Brics

Scandalul a pus în dificultate guvernul Africii de Sud, una dintre țările partenere ale Rusiei în organizația internațională de cooperare BRICS. Africa de Sud a evitat să critice inclusiv anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia în 2014, pledând în schimb pentru solidaritate între națiunile BRICS.

Deși inițial a fost critică față de invazia rusă a Ucrainei, Africa de Sud a încercat să repare și să mențină relații prietenoase cu Rusia. Actualul președintele sud-african Cyril Ramaphosa a declarat încă din 2022 că sud-africanii „în mare parte” susțin poziția neutră a guvernului sud-african cu privire la război.

Africa de Sud a fost una dintre cele 35 de țări care s-au abținut de la vot în cadrul unei rezoluții a Națiunilor Unite de condamnare a invaziei ruse în Ucraina, o poziție pe care ambasadoarea ucraineană în Africa de Sud, Liubov Abravitova, a descris-o drept „nedumeritoare”, „inacceptabilă” și „alarmantă”.

Ministrul de Externe al Ucrainei a declarat luna aceasta că peste 1.400 de cetățeni din 30 de țări africane luptă alături de forțele ruse în Ucraina și a îndemnat statele să-și avertizeze cetățenii în legătură cu tentativele de recrutare sub pretexte false.