Scandalul afaceristului turc lăsat în permisie, deși e condamnat pentru crimă: Ministrul Justiției se plânge de numărul prea mare de deținuți din penitenciare

Ministrul Justiției a explicat că există o „mare problemă” în sistemul penitenciar din România – numărul prea mare de deținuți, raportat la numărul de agenți de pază ai Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

Pentru a fi evitate situații precum cea a cetățeanului turc care nu s-a mai întorc la penitenciar la finalul unei permisii de trei zile, Radu Marinescu a declarat miercuri că încearcă includă în bugetul național pentru 2026 bani pentru a cumpăra 6.000 de brățări electronic. Ele vor fi folosite în special pentru detinuții care merg în permisiune sau care merg la lucru.

„Ce ne propunem să facem este să ducem lucrurile mai departe în zona siguranței și anume să achiziționăm brățări electronice care să fie utilizate nu doar pentru aceste persoane care merg in permisiune, dar și pentru cei care merg să lucreze”, a spus Marinescu.

El a subliniat că România se confrunt cu un deficit de agenți de pază care să aibă grijă de deținuți, care sunt în nume foarte mare.

„Avem o mare problemă – avem 25.000 de deținuți în România. Oamenii vor să lucreze, face parte din reintegrarea persoanei. Pentru a munci în afara perimetrului ei trebuie să fie însoțiți de agenți de pază. De unde atâția agenți în ANP, unde avem un deficit de aproximativ 5.000 de persoane?”, a explicat ministrul.

El spune că ar vrea ca achiziția brățărilor să fie inclusă în bugetul de stat, ar fi vorba despre o cheltuială de aproximativ 100 de milioane de lei.

„Costurile pentru cele 6 mii de brățări, plus sistemul de software aferent, ar fi undeva la 100 de milioane de lei. Dacă avem acele brățări, atunci putem să maximizăm veniturile ANP. Dacă vor ieși la muncă jumătate din deținuți, vor fi venituri și pentru bugetul statului, și pentru ANP și pentru om, care, muncind are o altă reprezentare în societate”.

Achiziția vine după ce un deținut a evadat de la Rahova

Atas Abdullah a fost dat în urmărire națională, după ce a evadat de la Penitenciarul Rahova. El a beneficiat de permisie în perioada 23-26 ianuarie 2026, însă nu a mai revenit la închisoare. Bărbatul a fost căutat la domiciliu, în orașul Voluntari, fără a fi găsit.

Atas Abdullah a îndeplinit toate condițiile pentru a primi aprobarea de a părăsi Penitenciarul Rahova timp de patru zile, au spus reprezentanții închisorii pentru HotNews.

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Bogdan Burcu, a declarat că el a fost cel care a aprobat permisia de trei zile în cazul turcului condamnat la aproape 23 de ani de închisoare pentru uciderea unui poliţist şi care nu a revenit luni în Penitenciarul Rahova, potrivit news.ro.

Cetățeanul turc, condamnat la 22 de ani și zece luni de închisoare, după ce în 2015 a ucis un polițist de la Rutieră a primit în ultimii ani 24 de permisii și 72 de recompense, având o „conduită foarte bună”, susțin reprezentanții închisorii.

„Într-un procent mare, luăm în calcul că a plecat din România în Turcia. Și vă spun de ce: pentru că astăzi, cu ocazia verificărilor, mai precis cu ocazia discuțiilor cu fosta soție, fosta parteneră, ni s-a precizat că a fost contactată de un cetățean care i-a comunicat că este plecat în Turcia. Nu înseamnă că este 100%, dar luăm în calcul într-un procent destul de mare”, a spus Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI pe 26 ianuarie.

Luni seara, Atas Abdullah a fost dat în urmărire internațională. La solicitarea Serviciului de Investigații Criminale, Tribunalul București a emis un Mandat European de Arestare.

