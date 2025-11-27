Scandalul de spionaj industrial între Intel și cel mai mare producător de cipuri din lume ia amploare

Procurorii din Taiwan au declarat joi că anchetatorii au efectuat percheziții la locuințele unui fost director de rang înalt al Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) și au confiscat computere, după ce producătorul de cipuri l-a acuzat că a divulgat secrete comerciale noului său angajator, Intel, relatează Reuters.

TSMC, cel mai mare producător de cipuri la comandă din lume și un important furnizor pentru companii precum Nvidia, a declarat marți că a depus o plângere la Tribunalul pentru Proprietate Intelectuală și Comercial din Taiwan împotriva lui Wei-Jen Lo, fostul său vicepreședinte senior.

Secția pentru proprietate intelectuală a parchetului din Taiwan a afirmat într-un comunicat că Lo este suspectat de încălcarea Legii Securității Naționale a țării insulare.

Procurorii au precizat că două dintre locuințele lui Lo au fost percheziționate miercuri și că din acestea au fost confiscate computere, stick-uri USB și alte probe, au precizat procurorii.

O instanță a aprobat de asemenea cererea de sechestru pe acțiunile și proprietățile imobiliare ale lui Lo. Acesta și Intel nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Intel spune că noul său director e un model de integritate

Mai devreme în cursul zilei de joi, Intel a negat acuzațiile formulate de TSMC.

„În baza tuturor informațiilor pe care le avem, nu avem niciun motiv să credem că acuzațiile care îl vizează pe domnul Lo ar avea vreun temei”, a declarat Intel într-un comunicat transmis prin email agenției Reuters.

Intel a declarat că compania menține politici și controale riguroase care interzic strict folosirea sau transferul oricăror informații confidențiale ori al proprietății intelectuale aparținând unor terți.

„Tratăm aceste angajamente foarte serios”, a subliniat Intel.

Producătorul american de cipuri a mai spus că l-a reprimit pe Lo la birou și că acesta este pe larg respectat în industria semiconductorilor pentru „integritatea, conducerea și expertiza sa tehnică”. „Mobilitatea talentelor între companii este o parte comună și sănătoasă a industriei noastre, iar această situație nu face excepție”, a adăugat compania.

Acuzațiile formulate de TSMC la adresa fostului său vicepreședinte

Lo, care a contribuit la TSMC la lansarea în producție de masă a procesoarelor de ultimă generație de 5 nanometri, 3 nm și 2 nm, s-a alăturat Intel în octombrie, după ce s-a pensionat de la TSMC la finalul unei cariere de 21 de ani în companie.

Înainte de a se alătura TSMC în 2004, Lo a lucrat la Intel timp de 18 ani.

TSMC a declarat într-un comunicat că „există o probabilitate ridicată ca Lo să folosească, să divulge, să dezvăluie sau să transfere secrete comerciale și informații confidențiale ale TSMC către Intel, ceea ce face necesară acționarea în justiție”.

FOTO articol: Alexey Novikov / Dreamstime.com.