Scandalul Epstein ajunge în Slovacia. Un consilier al premierului Fico a fost nevoit să demisioneze

Premierul slovac Robert Fico a anunţat sâmbătă pe Facebook că a acceptat demisia consilierului său Miroslav Lajčák, fost ministru de externe, acuzat că ar fi comunicat cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, transmite duminică AFP, preluată de Agerpres.

„Accept oferta sa de a încheia colaborarea noastră, chiar dacă toţi pierdem, nu doar eu, o sursă incredibilă de experienţă şi cunoştinţe în politica externă”, a declarat şeful guvernului naţionalist într-un videoclip dedicat mai multor subiecte de actualitate.

Ministru de externe între 2009 şi 2010, apoi între 2012 şi 2020, Miroslav Lajčák a prezidat, de asemenea, Adunarea Generală a ONU şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE). Recent, el ocupa funcţia de reprezentant special al UE pentru Balcanii de Vest.

Citește și Dosarele Epstein: Ce nume importante apar în noul lot de documente desecretizate

Această demisie a avut loc a doua zi după publicarea, de către Ministerul american al Justiţiei, a peste trei milioane de pagini suplimentare referitoare la Epstein. Potrivit unui schimb de sms-uri consultat de BBC, datând din 2018, Epstein îi promitea femei lui Lajčák, pe atunci şef al diplomaţiei slovace, într-o discuţie pe un ton lejer.

Robert Fico consideră că sfătuitorul său, care a „negat şi respins categoric” acuzaţiile, potrivit lui, s-a arătat a fi un „mare diplomat” demisionând.

Citește și Dosarele Epstein: Democrații acuză administrația Trump că a publicat doar jumătate din numărul estimat de pagini și cer accesul complet la documente

Potrivit premierului slovac acuzat de derivă autoritară, acoperirea media şi declaraţiile politice ale opoziţiei sunt „de o intensitate şi pe ton atât de tunător încât te-ai gândi că se vorbeşte despre demiterea preşedintelui Republicii Slovace”.

Jeffrey Epstein a fost acuzat că a creat o reţea vastă de exploatare sexuală a fetelor minore. Potrivit autorităţilor, el s-a sinucis în închisoare în august 2019, înainte de a fi judecat.