Scandalul furtului de cadavre de la Universitatea Harvard s-a încheiat după doi ani de audieri. Sentința pronunțată de justiția americană

Un fost administrator al morgii Facultății de Medicină a Universității Harvard a fost condamnat marți la opt ani de închisoare pentru furtul și vânzarea de organe și alte părți ale unor cadavre donate instituției pentru cercetare și educație medicală, relatează Reuters.

Cedric Lodge, care a administrat morga Harvard timp de peste două decenii înainte de arestarea și inculparea sa în 2023, a fost condamnat marți de o instanță federală din Pennsylvania, după ce a pledat vinovat în luna mai pentru transportarea de bunuri furate peste granițele statelor.

Denise Lodge, soția bărbatului în vârstă de 58 de ani, a fost de asemenea condamnată la un an de închisoare, după ce a recunoscut că a participat la vânzarea de rămășițe umane furate, pe care soțul ei le obținuse prin funcția sa de la Harvard.

A federal judge in Pennsylvania handed down the sentence to Cedric Lodge Tuesday, capping a two-and-a-half year scandal that ensnared the nation’s most prestigious medical school and exposed a nationwide network of human-remains trading. https://t.co/SXw2xSg0PL — NH Public Radio (@nhpr) December 16, 2025

Cazul care a zguduit Universitatea Harvard și a șocat opinia publică din SUA

Procurorii au declarat că, din 2018 și până cel puțin în martie 2020, Cedric Lodge a sustras părți din cadavre – inclusiv capete, fețe, creiere, piele și mâini – după ce acestea fuseseră folosite în scopuri de cercetare și didactice, și le-a transportat din morga Harvard din Massachusetts la locuința sa din Goffstown, New Hampshire.

Împreună, soții Lodge au vândut rămășițele furate mai multor persoane, inclusiv unor cumpărători din Pennsylvania, care, în cea mai mare parte, le-au revândut ulterior.

Procurorii au cerut instanței să aplice pedeapsa maximă de 10 ani de închisoare pentru Cedril Lodge, afirmând că acțiunile sale „șochează conștiința” și că acesta a fost motivat „de dorința de a distra comunitatea tulburătoare a colecționarilor de «ciudățenii»”.

„A provocat o traumă emoțională profundă unui număr incalculabil de membri ai familiilor, lăsați să se întrebe ce s-a întâmplat cu trupurile celor dragi”, au scris procurorii în rechizitoriul lor.

Patrick Casey, avocatul lui Lodge, nu a răspuns solicitărilor de a face comentarii.

Harvard, dată în judecată de familii care au donat trupurile rudelor lor pentru cercetare medicală

În documentele depuse la dosar, avocatul soților Lodge îi ceruse judecătorului să evite o pedeapsă atât de „severă” pentru fostul manager al morgii, recunoscând însă „răul” pe care acțiunile clientului său „l-au provocat atât persoanelor decedate, ale căror trupuri le-a degradat cu o nepăsare cinică, cât și familiilor lor îndurerate”.

Facultatea de Medicină a Universității Harvard a declarat într-un comunicat că acțiunile lui Lodge au fost „abominabile și incompatibile cu standardele și valorile pe care Harvard, donatorii noștri anatomici și cei dragi lor le așteaptă și le merită”.

Instituția a adăugat că resimte „o profundă compasiune pentru familiile donatorilor care ar fi putut fi afectate”.

În luna octombrie, cea mai înaltă instanță din Massachusetts a permis mai multor familii să continue acțiuni în justiție împotriva Universității Harvard, acestea acuzând instituția că a gestionat necorespunzător trupurile celor dragi.