Scandalul ICE, minimalizat de Meloni înaintea Jocurilor Olimpice de Iarnă: „Este absurd”

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, s-a întâlnit vineri, la Milano, cu vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, cu câteva ore înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă. Întâlnirea a fost folosită pentru a reafirma soliditatea relațiilor dintre SUA și Italia, în pofida tensiunilor legate de prezența agenților ICE la competiție, notează Reuters.

La discuții a participat și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

„Sunt aici pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice, dar este și o oportunitate pentru noi de a discuta relațiile bilaterale”, a declarat Giorgia Meloni după ce i-a primit pe cei doi lideri americani la Prefectura din Milano, potrivit agenției italiene de presă ANSA.

„Italia și Statele Unite au avut întotdeauna legături extrem de solide”, a adăugat Giorgia Meloni, subliniind că cele două guverne lucrează pentru a consolida cooperarea pe mai multe paliere și pentru a aborda problemele internaționale aflate pe agendă.

Declarațiile sale au fost susținute și de JD Vance.

„Iubim Italia și poporul italian. Așa cum ați spus, avem relații excelente, numeroase legături economice și parteneriate”, a afirmat el.

„În spiritul olimpic, competiția se bazează pe reguli. Este important să avem valori comune și vom avea un schimb foarte constructiv de opinii pe multe subiecte.”

Discuțiile au avut loc în contextul unor reacții critice apărute în Italia, după dezvăluirea că analiști asociați unei structuri din cadrul U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ar urma să sprijine delegația americană pe durata Jocurilor Olimpice.

Informațiile au declanșat critici politice și temeri că spectatorii i-ar putea huidui pe sportivii sau oficialii americani.

În ultima săptămână, sute de demonstranți au organizat proteste în mai multe zone din Milano, atrăgând atenția asupra activității U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) și cerând clarificări privind rolul acestei structuri în Italia.

Giorgia Meloni, într-un interviu acordat joi seară grupului media Mediaset, a catalogat reacțiile drept „absurde”, subliniind că ramura de investigații implicată colaborează de mult timp cu autoritățile italiene.

„Nu a desfășurat niciodată, nu poate desfășura și nu va desfășura operațiuni de poliție – de aplicare a legislației în domeniul imigrației sau controale – pe teritoriul nostru”, a declarat ea.

Jocurile Olimpice de Iarnă găzduite de Milano-Cortina vor fi deschise oficial vineri la ora 21.00.