După ce MApN a dezmințit că militarii ar fi învelit steagurile în saci negri de gunoi, Statul Major al Apărării a venit duminică cu noi clarificări privind controversa care a luat amploare pe rețelele de socializare. Militarii au fost apărați și de deputatul AUR, Dan Tanasă.

Statul Major al Apărării a precizat că învelitorile negre folosite de militari la repetițiile pentru parada de Ziua Națională au avut rolul de a proteja de intemperii steagurile de identificare ale unităților participante.

„Steagurile de identificare ale unităților militare nu trebuie confundate cu Drapelul Național al României sau cu drapelele de luptă, acestea având un statut juridic distinct. Steagul de identificare este un element de heraldică militară, care individualizează fiecare unitate prin însemne proprii, întâlnite și pe fanioane, insigne sau embleme de mânecă. Drapelul de luptă, în schimb, este acordat prin decret prezidențial, iar păstrarea, paza și prezentarea acestuia în cadrul ceremoniilor se realizează potrivit regulamentelor militare”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării.

Reprezentanții instituției au mai precizat că, în preajma Zilei Naționale, „imagini din timpul pregătirilor sunt folosite uneori în afara contextului pentru a discredita Armata României”.

„Vă îndemnăm să verificați informațiile din surse credibile și să urmăriți comunicările oficiale ale Statului Major al Apărării și ale Ministerului Apărării Naționale”, se arată în precizările Statului Major al Apărării.

Pentru a exemplifica, Statul Major al Apărării a publicat imagini cu heraldică militară, ilustrând modul în care simbolurile specifice Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab” – „Scorpionii Roșii” se regăsesc pe steagul de identificare, pe emblemele de mânecă și pe alte elemente reprezentative ale unității.

„Acum e cazul să apărăm onoarea și demnitatea Armatei Române”

Și deputatul AUR Dan Tanasă a intervenit în controversa de pe internet, după ce „mulți s-au scandalizat”, explicând că militarii au respectat conduita.

„Acelea nu sunt steaguri obișnuite de tipul celor care se arborează în locuri publice, indiferent de condițiile meteo, putând fi ușor înlocuite. Sunt steaguri de identificare și drapele de luptă ale unităților militare. Simboluri unice ale gloriei și tradițiilor militare ale structurilor Armatei României. Ele nu pot fi expuse degradării și nici înlocuite facil în asemeni precum steagurile pe care le arborăm pe clădiri, datorită simbolisticii și caracterului lor unic. Dar mai ales al materialelor. Ele sunt realizate din mătase”, a spus parlamentarul, care a subliniat că vremea din București a fost foarte urâtă în prima zi de repetiții.

El a precizat că de aceea au fost protejate cu învelitori. Tanasă a mai spus că, potrivit regulamentele militare, se impune folosirea acelorași elemente atât la repetiții, cât și la parada propriu-zisă.

Deputatul AUR a indicat că nu este cazul ca militarii să fie criticați. „Eu am taxat mereu orice lipsă de respect față de drapelul României. Doar că acum nu e cazul. Acum e cazul să apărăm onoarea și demnitatea Armatei Române și a tuturor celor care servesc patria. Pentru că le datorăm respect. Să respectăm efortul militarilor prezenți la repetiție, pe o vreme foarte urâtă, cu rafale puternice de vânt și de lapoviță”, a mai declarat Tanasă.