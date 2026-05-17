Scandalul voturilor date României la Eurovision se extinde în Republica Moldova. Ministrul Culturii intervine: „De neînțeles”

Ministrul Culturii din Republica Moldova, Cristian Jardan, spune că instituția pe care o conduce nu are nicio legătură directă cu organizarea Eurovision și că „avem nevoie de explicații” de ce juriul a dat doar trei puncte României.

„Vreau să se înțeleagă că Ministerul Culturii al Republicii Moldova nu are nicio legătură directă cu organizarea Eurovision în Moldova. Noi am sprijinit cu tot ce se poate organizatorii și da, cu toții avem nevoie de explicații mai ales după aşa un vot al publicului din Republica Moldova”, a scris Jardan într-un comentariu pe Facebook.

Într-un alt mesaj, el îi felicită pe Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, și pe Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României:

„Felicitări, România și Alexandra Căpitănescu pentru podium! O prestație minunată apreciată la cel mai înalt nivel de publicul din Republica Moldova, singurul din cele 28 de țări participante în finală care a oferit punctaj maxim pentru interpreta din România.

De neînțeles votul juriului din Republica Moldova, total diferit de ceea ce a votat publicul.

Moldova, România, Vlad, Alexandra – ne-ați cucerit! Vă mulțumim!”.

Reacția ministrului Culturii vine după ce juriul din Republica Moldova a acordat doar 3 puncte piesei României, cea care în final, s-a clasat pe locul 3.

Citește și Controversă privind punctele acordate României de juriul din Moldova la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?” / Reacții de la Chișinău