Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”

Votul acordat de juriul național al Republicii Moldova în finala Eurovision 2026 de la Viena a provocat un val de reacții în online, după ce România a primit doar 3 puncte, iar Ucraina nu a fost punctată deloc. „Am avut o reacție de șoc”, a spus Margarita Druță, cea care a anunțat punctajul acordat de juriul de la Chișinău la Eurovision.

Din partea publicului din Republica Moldova, România a obținut punctajul maxim – 12 puncte.

Bulgaria este marea câștigătoare de la Eurovision 2026, în timp ce România reușit să egaleze cea mai bună performanță, clasându-se pentru a treia oară în istorie pe locul trei, iar veciinii noștri din Republica Moldova au revendicat locul opt.

Deciziile juriului național din Republica Moldova la această ediție a Eurovision au stârnit un val de nemulțumire în mediul online.

Internauții au criticat dur faptul că piesa României, „Choke me”, cântată de Alexandra Căpitănescu, a primit de la juriul din Moldova doar 3 puncte, în timp ce Ucraina a fost complet ignorată, primind zero puncte.

Nota maximă de 12 puncte a fost acordată de juriul din Republica Moldova Poloniei, urmată de Israel, cu 10 puncte, și Grecia, cu 8 puncte. Clasamentul juriului de la Chișinău a continuat cu Bulgaria (7 puncte), Norvegia (6 puncte), Cehia (5 puncte) și Australia (4 puncte). Ultimele puncte din topul moldovenilor au mers către România (3 puncte), Franța (2 puncte) și Italia (1 punct), potrivit Jurnal.

Cine a făcut parte din juriu

Juriul din Republica Moldova a avut următoarea componență:

Andrei Zapșa

Pavel Orlov

Stanislav Goncear

Catalina Solomac

Corina Caireac

Ilona Stepan

Victoria Cusnir

Niciunul din membru al juriului nu este persoană publică și nu este clar cum a fost făcută selecția acestora de către televiziunea publică de la Chișinău.

„Așteptam explicații și notele date de fiecare. Ați murdărit „butoiul cu miere”. Ieșiți și explicați”, a scris jurnalistul moldovean Vitalie Călugăreanu pe Facebook.

Și jurnalista de investigație Cornelia Cozonac a apreciat că este nevoie ca notele să fie publicate de fiecare membru al juriului.

„Nu e prima dată când juriul din Moldova dă o notă proastă României la Eurovision, au mai fost ani, dar e prima dată când se dă o notă în bătaie de joc. Piesa României a fost una foarte bună, o arată și clasamentul general, la fel ca și piesa Ucrainei. Publicul din Moldova a votat execelent ca de fiecare data. La fel și diaspora noastră a fost la nivel”, a scris Cozonac, într-un mesaj, pe Facebook.

Cum se face jurizarea la Eurovision

Potrivit regulamentului, jurizarea se face cu o zi înainte de marea finală, când evaluează fiecare melodie în parte în timpul unei repetiții generale, ținând cont de: capacitatea vocală, performanța pe scenă, compoziția piesei și originalitatea acesteia.

Apoi, fiecare jurat își face clasamentul propriu, acestea sunt combinate și formează clasamentul final al juriului în funcție de care se acordă notele de la 1 la 12 primelor 10 melodii.

Juriul din țara noastră a acordat 12 puncte pentru Republica Moldova, iar publicul încă 10 puncte.

Prezentatoarea din Moldova, șocată de rezultate

Margarita Druță, cea care a prezentat rezultatele votului din Republica Moldova la Eurovision, a povestit pe rețelele de socializare ce a simțit când a fost nevoită să anunțe pe post punctajul.

„Eu, când am primit rezultatul, foița aia pe care s-o citesc, și-am văzut punctele alea, România – 3 puncte, Ucraina nu era, eu am avut o reacție de șoc, zic: «Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?». Vreo câtea minute m-am retras, nu știam cum să-mi revin, știam că intru în emisie în vreo jumătate de oră în Live. Cred că am avut purtări din astea de vedetă, l-am sunat pe domnul director de la Teleradio din Moldova și am zis: „Domnul Andrei, sunați-mă, dar eu refuz asta să prezint! Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România, eu nu pot să mă uit în fața camerei și să zic: România are, acolo, trei puncte, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere!»”, a povestit Margarita Druță, într-un clip video publicat pe Facebook.

Într-un mesaj ulterior, Druță a scris că „nu e corect ca furia oamenilor față de un vot să fie direcționată spre persoana care doar a prezentat rezultatele în direct” și a clarificat că Republica Moldova a oferit României 12 puncte din partea publicului.

„Punctele pe care le-am prezentat eu în direct au fost cele oferite de JURIUL Republicii Moldova, care reprezintă cealaltă componentă a votului, celelalte 50%”, a adăugat prezentatoarea.

Situața a fost comentată și de Daniel Vodă, expert asociat pentru politică externă și comunicare strategică al Institutului pentru Politici și Reforme Europene și fost purtător de cuvânt al Guvernului din Republica Moldova, care a spus că „cel mai mare scandal al Eurovisionului pentru Republica Moldova” a fost jurizarea.

„Juriul din Republica Moldova a părut să nu înțeleagă că Eurovisionul este și un concurs geopolitic, nu doar muzical, chiar dacă și la acest criteriu reprezentanta României a fost excelentă. Alte țări au votat vecinii, prietenii, alianțele culturale sau politice. Iar noi am dat României doar 3 puncte din partea juriului. Publicul din Republica Moldova, însă, a făcut exact ce trebuia: a oferit 12 puncte României. Cumulat, România a primit de la Republica Moldova 15 puncte”, a spus Vodă.

El a criticat postul public deoarece nu a explicat că cele trei puncte sunt din partea juriului și 12 puncte au venit de la publicul de peste Prut.

Ce spune directorul Teleradio-Moldova

Directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a declarat într-un scurt mesaj publicat pe rețelele de socializare în timpul nopții că punctajul juriului l-a „surprins”.

„Satoshi a fost favoritul serii în arena din Viena, iar Alexandra a fost de-a dreptul magnifică. Mulțumim publicului moldovean care a votat pentru ea. Publicul are întotdeauna dreptate. Juriul ne-a surprins”, a scris Țurcanu.

HotNews a cerut un punct de vedere directorul companiei Teleradio- Moldova, Vlad Țurcanu, legat de modalitatea de selecție a membrilor juriului, care au acordat României 3 puncte. Acesta nu a vrut să comenteze mai mult, spunând: „Instituția va transmite presei un comunicat în acest sens”.

România a acordat Moldovei punctajul maxim la Eurovision

Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026, a primit cel mai mare punctaj din partea României – atât din partea juriului, cât și a publicului.

Urmează Ucraina, care a dat concurentului Republicii Moldova 12 puncte din partea publicului și 8 din partea juriului. Totodată, 12 puncte a dat Republicii Moldova și publicul din Italia, iar câte 10 – cel din Estonia, Franța.