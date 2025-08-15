VIDEO Scena și covorul roșu, pregătite pentru întâlnirea Trump – Putin. Care e deviza summitului

Podiumul conferinței de presă pentru întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, pregătit în Alaska. Credit foto: Drew ANGERER / AFP / Profimedia

Scena este pregătită la baza militară Elmendorf-Richardson din Alaska pentru conferința de presă comună planificată să aibă loc după mult așteptatul summit între președintele Statelor Unite, Donald Trump, şi președintele Rusiei, Vladimir Putin, relatează Associated Press.

Podiumul conferinței de presă are un fundal albastru pe care scrie „Pursuing Peace” (În căutarea păcii), inclusiv cu litere mari în partea de sus.

Pe podium, lângă cele două pupitre, se află steagurile SUA și Rusiei.

De asemenea, pe pista bazei militare, un panou cu inscripția „Alaska 2025” și covorul roșu sunt pregătite pentru sosirea celor doi lideri.

De o parte şi de alta a covorului roşu sunt staţionate avioane de luptă.

Americans are rolling up the red carpet and moving the ramp to another location. pic.twitter.com/LwyUa7wso9 — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin se întâlnesc astăzi în Alaska, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), în Anchorage, Alaska, a anunţat Casa Albă.