Sari direct la conținut
Actualitate

VIDEO Scena și covorul roșu, pregătite pentru întâlnirea Trump – Putin. Care e deviza summitului

HotNews.ro
VIDEO Scena și covorul roșu, pregătite pentru întâlnirea Trump – Putin. Care e deviza summitului
Podiumul conferinței de presă pentru întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, pregătit în Alaska. Credit foto: Drew ANGERER / AFP / Profimedia

Scena este pregătită la baza militară Elmendorf-Richardson din Alaska pentru conferința de presă comună planificată să aibă loc după mult așteptatul summit între președintele Statelor Unite, Donald Trump, şi președintele Rusiei, Vladimir Putin, relatează Associated Press.

Citește și
Vladimir Putin a ajuns în Alaska și este întâmpinat de Donald Trump / Urmează discuții între delegațiile ruse și americane / Ultimele declarații ale lui Zelenski

Podiumul conferinței de presă are un fundal albastru pe care scrie „Pursuing Peace” (În căutarea păcii), inclusiv cu litere mari în partea de sus.

Pe podium, lângă cele două pupitre, se află steagurile SUA și Rusiei.

De asemenea, pe pista bazei militare, un panou cu inscripția „Alaska 2025” și covorul roșu sunt pregătite pentru sosirea celor doi lideri.

De o parte şi de alta a covorului roşu sunt staţionate avioane de luptă.

Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin se întâlnesc astăzi în Alaska, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), în Anchorage, Alaska, a anunţat Casa Albă.

Citește și
Baza militară Elmendorf-Richardson, care va găzdui întâlnirea Trump – Putin, punct cheie pentru apărarea SUA de URSS în timpul Războiului Rece

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro