Casa Albă anunță un alt program pentru întâlnirea Trump-Putin de astăzi, din Alaska. Modificările făcute

Întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin are loc vineri, 15 august, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), în Anchorage, Alaska, a anunţat Casa Albă, într-un comunicat citat de Reuters. Anterior, Kremlinul anunţase că summitul începe la ora locală 11:30 (22:30, ora României).

Potrivit programului anunțat de Casa Albă, Trump va pleca de la Casa Albă vineri la ora locală 6:45 dimineața (13:45 ora României) şi va părăsi Anchorage la ora 17:45, ora din Alaska (sâmbătă 4:45, ora României) în aceeaşi zi.

Trump urmează să se întoarcă la Casa Albă sâmbătă dimineaţa devreme.

În urmă cu o zi, joi, Iuri Ușakov, consilier al Kremlinului, anunța că cei doi lideri se vor întâlni de la ora locală 11.30 (22.30 ora României), mai întâi între patru ochi, însoțiți doar de traducători.

El a adăugat că delegațiile celor două țări se vor reuni după aceea, iar președinții vor susține o conferință de presă comună.