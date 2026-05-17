Scenariile vehiculate de ministrul Apărării în cazul rachetei găsite în Tulcea: „Nu am mai întâmpinat astfel de situații”

Ministrul interimar Apărării, Radu Miruță, a declarat că luni dimineață urmează să primească un raport din partea autorităților de resort cu privire la proiectilul reactiv nedirijat care fost găsit în acest weekend în curtea unei proprietăți nelocuite din localitatea Pardina.

Ministrul a precizat că racheta neghidată a fost preluată de autorități sâmbătă seară.

„Nu s-a putut merge cu elicopterul din cauza vremii. E un proiectil reactiv nedirijat, nu e dirijat de la sol de undeva. Nu am mai întâmpinat astfel de situații până acum. Se fac analize pentru a încerca să identificăm care este sursa acestui proiectil. Un astfel de proiectil nu poate fi văzut pe radar, pe ce traiectorie se desfășoară și cu ce viteză merge, raportat la dimensiunile sale”, a explicat el, duminică seară, la TVR Info.

„Sunt tot felul de scenarii”

Radu Miruță a spus că există „tot felul de scenarii”, dar nu dorește să le comenteze „până când nu se validează”. Chiar și așa, el a enumerat câteva posibilități.

„Poate fi căzut de pe o dronă care căra un astfel de proiectil, poate fi căzut de pe aripa unui avion de vânătoare dincolo de granița României. Haideți să vedem întâi ce spun specialiștii! Că sunt intersecții cu destinații foarte diferite, era ucrainean, era rusesc, era rachetă antigrindină? Pentru că inițial, din pozele pe care le-au analizat colegii mei, era o asemănare destul de mare și cu ceea ce se trage, cu rachetele antigrindină”, a conchis oficialul.

Ministerul Apărării anunța sâmbătă că în curtea unei proprietăți nelocuite din Pardina, județul Tulcea, a fost găsit un proiectil reactiv nedirijat, încărcat cu două kilograme de explozibil.

Un proiectil reactiv nedirijat este o rachetă neghidată, de obicei de artilerie, dar care poate fi lansată și din elicoptere sau avioane de atac. Acesta are în general rază scurtă de acțiune, de 3-4 kilometri, iar Armata Română folosește frecvent astfel de muniție, în exerciții.