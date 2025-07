Scenariu după afișarea rezultatelor la Evaluare națională 2025. „Dacă nu faci mate-info, vei fi muritor de foame?” Ce am aflat când am întrebat un mentor în orientare educațională și profesională

O mamă a întrebat sincer, fără menajamente, un mentor în orientare educațională și profesională: dacă fata ei alege un liceu de filologie, își condamnă viitorul la sărăcie? A primit răspunsuri surprinzătoare și, mai ales, o reconfirmare: nu contează doar profilul, ci ce faci cu el. Articolul de mai jos este o confesiune despre frici, alegeri și cum a învățat să-și sprijine fiica cu adevărat, scrie site-ul Totul despre Mame.

Toți știm mitul: dacă mergi la filologie, ajungi un boem cu trei joburi prost plătite și o viață între biblioteci de cartier. Într-o lume în care toată lumea vorbește despre STEM (științele exacte), părinții se tem că „umanul” înseamnă eșec financiar. Dar e chiar așa? Nora Marcovici, mentor în orientare educațională și profesională, mi-a oferit răspunsurile care m-au liniștit.

Când fata mea a spus că vrea la Filologie, primul gând n-a fost „Ce bine, și-a găsit vocația”. A fost „Și din ce o să trăiască?”. Are o minte sclipitoare, dar nu la matematică. A învățat hindi singură de pe internet, scrie poezii și eseuri de plăcere și e pasionată de arhitectura caselor interbelice. E genul de copil care nu se face auzit în grupuri, dar când vorbește despre ce-i place, arde. Nu o interesează banii în sensul clasic, nu vrea să se facă influencer și nici să ajungă CEO într-un start-up tech. Vrea să citească, să scrie, să traducă, poate să studieze istoria artei. Și eu, în toată sinceritatea mea parentală, am întrebat experții de la Future Minds: O iubesc, dar cum își va plăti chiria?

„Dacă nu face mate-info, își va rata viața?” – cum ne panicăm ca părinți

Există o panică generalizată printre părinți: dacă nu alegi realul, ai eșuat. De parcă viața ar fi o ecuație și cariera – o linie dreaptă de la profilul liceului la salariul lunar. Când am întrebat la Future Minds ce șanse are un copil de filologie să trăiască bine, răspunsul m-a destabilizat și m-a liniștit în același timp: nu profilul dictează banii, ci abilitățile și direcția în care le duci. Nu toți vor lucra în IT, iar în 10 ani, poate nici IT-ul nu va arăta cum îl știm azi.

Ce-am aflat e că filologia e doar o bază. Restul contează: dacă înveți să scrii pentru media digitală, dacă ești un bun cercetător, dacă ai curaj să îți faci un proiect personal – toate astea contează mai mult decât eticheta de „uman”. Iar fetele ca a mea, cu minți curioase, disciplinate și pline de pasiune, pot face din „uman” un loc profitabil și împlinitor. Dacă le sprijinim.

