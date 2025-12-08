PSD analizează o mutare radicală după ce Daniel Băluță a ieșit pe 3 în cursa pentru Primăria Capitalei

După ce au pierdut cursa pentru Primăria Capitalei, social-democrații iau în calcul posibilitatea de a ieși de la guvernare pentru că „este clar că oamenii votează mesajele opoziției”, spun surse din conducerea partidului.

După ce duminică noapte Sorin Grindeanu spunea că e nevoie de o analiză internă pentru a vedea de ce nu a funcționat mobilizarea în sectoarele conduse de PSD, luni dimineață, surse din PSD spun că este luată în calcul și ieșirea de la guvernare.

„Este clar că oamenii votează opoziția, mesajul din opoziție”

Potrivit informațiilor HotNews, social-democrații argumentează înfrângerea prin faptul că „că este clar că oamenii votează opoziția, mesajul din opoziție”.

Până acum, spre deosebire de alte tururi de scrutin când o ședință a conducerii partidului era organizată la scurt timp după alegeri, Sorin Grindeanu nu a convocat liderii pentru o ședință a Biroului Politic Național. Această analiză va fi făcută, cel mai probabil, la începutul anului viitor, după ce va fi adoptat bugetul, spun sursele HotNews.

De asemenea, social-democrații sunt nemulțumiți și de relația cu USR, partid pe care l-ar vrea scos din Coaliția de guvernare, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN.

Luni dimineață, într-o conferință de presă, Dominic Fritz a fost întrebat despre scenariul ca PSD să încerce să scoată USR de la guvernare.

„Da, acum PSD vorbește despre acest lucru într-un mod deschis, inclusiv prin voci precum a domnului Ciolacu, și este dreptul PSD să își dorească o altă guvernare, trebuie să o spună”, a răspuns liderul USR, Dominic Fritz.

El spune că prezența USR în Guvern arată că liderii partidului au curajul de a face schimbări reale, „care decuplează interesele particulare de resursele de stat”.

„Ce e clar este faptul că PSD, în aceste zile, folosește USR ca un fel de sac de box, nu este doar pentru a se descărca de niște emoții negative, ci este și un rezultat concret al acțiunilor miniștilor noștri, care au lovit în anumite interese clientelare, inclusiv ale PSD”, a continuat Fritz.

Reacție din PNL: „Nu e bine pentru România ca vreunul din partidele din coaliție să plece”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, apropiat de premierul Ilie Bolojan, a declarat, tot luni,că „deocamdată eu știu că suntem într-o coaliție stabilă, în ciuda rezultatelor care au avantajat sau dezavantajat pe unii sau pe alții la Primăria Capitalei”.

Despre posibilitatea ca social-democrații să condiționeze dacă rămân sau nu în coaliție de eliminarea USR, Abrudean spune că România are nevoie de stabilitate:

„Un Guvern susținut de această coaliție puternică care face niște lucruri bune pentru România cred că trebuie să existe în continuare. Cu cât este mai puternică coaliția, cu atât Guvernul va putea redresa România și lucrurile vor ajunge cu un făgaș normal”.

El a spus că ar fi foarte complicat ca Executivul să ducă la bun sfârșit reformele propuse fără PSD, partid cu majoritate în Parlament.

„Nu cred că ne dorim să ajungem acolo de niciun fel. Repet, eu nu cred că e bine pentru România ca vreunul din partidele din coaliție să nu mai fie în această coaliție. Este semnal de instabilitate politică și nu ne dorim asta”, a explicat în final președintele PNL al Senatului.

Daniel Băluță, pe locul trei, în spatele Ancăi Alexandrescu

Informațiile privind posibilitatea ieșirii PSD de la guvernare vin în contextul în care candidatul social-democraților, Daniel Băluță, s-a clasat pe locul al treilea în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei. La o distanță de peste 8.000 de voturi față de candidata susținută de AUR, care a ieșit pe locul doi, Anca Alexandrescu.

Sorin Grindeanu a fost întrebat duminică noapte de HotNews cum își explică faptul că Daniel Băluță a câștigat doar Sectorul 4, iar ceilalți doi primari PSD de sector și Vlad Popescu Piedone nu au reușit să mobilieze electoratul.

„E o analiză pe care v-a trebui să o facem în organizația București. Poți să spui că inclusiv pe Sectorul 4, aproximativ la egalitate, avea 300 de voturi în fața lui Ciprian. În mod evident, trebuie să facem o analiză, să vedem de ce s-a întâmplat și ce nu a funcționat. Pe Sectorul 6, Ciprian pe Sectorul 6 a avut vreo 42.000 de voturi mai multe decât Daniel (…) Evident, trebuie făcute analize, evident că lucrurile nu pot fi extrapolate”, a răspuns șeful PSD.