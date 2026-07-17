Scenariul închiderii spațiului aerian din România. Ministrul Apărării anunță ce soluție este luată în calcul

Riscul ca spațiul aerian al României să se închidă ca urmare a unei decizii din instanță față de Romatsa, regia autonomă care se ocupă cu dirijarea traficului aerian în România, a declanșat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Ministrul Apărării, întrebat de HotNews, a spus vineri care este soluția la care se lucrează pentru ca traficul aerian să nu fie paralizat.

În cadrul unei conferințe de presă ținute vineri, Radu Miruță, ministrul Apărării, care gestionează interimar și portofoliul de la Transporturi, a vorbit despre situația de la ROMATSA, regia care se ocupă de dirijarea traficului aerian în țară – instituție vizată de o decizie în justiție care poate duce la suspendarea serviciilor de dirijare a traficului aerian timp de o lună, dar și de o blocare a conturilor ca urmare a unui alt proces pierdut de statul român.

Întrebat de HotNews ce soluție s-a desprins în urma ședinței CSAT în care s-a discutat despre riscul ca activitatea ROMATSA să fie suspendată de către instanță, Miruță a spus că MApN caută o variantă să preia sarcinile de control aerian.

„Discuțiile pe care le-am purtat au fost cu varianta de a prelua aceste activități de dirijarea spațiului aerian la zona militară de la Ministerul Apărării. Analizăm preluarea dirijării la MApN”, a spus Miruță.

Dirijarea traficului aerian, preluată la MApN

El consideră însă că riscul ca decizia din primă instanță să rămână definitivă este unul mic.

„Cu așteptări mari, juriștii apreciază că sunt suficiente argumente ca decizia să nu rămână definitiv așa, dar nu ne putem culca pe urechea asta. Nici nu a venit încă motivarea. Pentru a exista o componentă juridică apreciativ mai consistentă, trebuie să vedem cum au motivat judecătorii care au luat decizia asta. În situația puțin probabil apreciată de noi, de a rămâne definitiv în formă asta, cele două echipe analizează preluarea activității la Ministerul Apărării”, a spus Miruță.

Conform surselor HotNews, la nivelul MApN activează circa 50 de controlori de trafic aerian care gestionează în general traficul aerian al celor cinci baze aeriene ale Armatei. În schimb, pentru a gestiona tot traficul aerian din România, cât și cel de transit prin spațiul aerian al țării, ROMATSA se bazează pe circa 600 de controlori de trafic aerian.

Efectele închiderii spațiului aerian al României: 2.500 de zboruri anulate, Republica Moldova izolată complet

Închiderea traficului aerian în România nu ar afecta doar țara noastră, ci înseamnă și închiderea spațiului aerian al Republicii Moldova, precum și anularea a aproape 2.000 de zboruri internaționale zilnice care în mod normal ar trece peste România, au transmis pentru HotNews reprezentanții EUROCONTROL, o organizație interguvernamentală, civil-militară, cu sediul la Bruxelles și care sprijină aviația europeană și coordonează operatorii de trafic aerian din fiecare țară, cum ar fi Romatsa în țara noastră.

În mod critic, subliniază Eurocontrol, închiderea spațiului aerian al României va afecta atât zborurile civile, cât și cele militare.

Astfel, potrivit analizei organizației de la Bruxelles, o închidere a spațiului aerian românesc înseamnă că „zilnic, aproximativ 520 de zboruri vor fi anulate spre și dinspre România, iar aproximativ 115 zboruri vor fi anulate spre și dinspre Republica Moldova”.

„Aproximativ 2.450 de zboruri pe zi vor trebui redirecționate în afara spațiului aerian românesc. Fluxurile de trafic dintre Europa și Asia, Orientul Mijlociu sau Turcia sunt cele mai afectate, dar și zborurile dintre Europa de Sud-Est și Europa de Nord sau de Nord-Vest.

Distanța suplimentară parcursă zilnic în zbor ar ajunge la aproximativ 92.000 de mile marine (NM), ceea ce înseamnă un consum suplimentar de 820 de tone de combustibil, o creștere de 2.600 de tone a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) sau 13 tone în plus de oxizi de azot (NOx)”, susține Eurocontrol.

Având în vedere indisponibilitatea spațiului aerian ucrainean, singurele rute alternative de ocolire ar fi prin spațiul aerian al Serbiei, Bosniei-Herțegovinei și Croației, potrivit răspunsului oferit HotNews de către organizație.

„Acest lucru va duce la o creștere cu 100% a cererii de trafic pentru Centrul de Control de Trafic Aerian (ACC) de la Belgrad. Aceasta reprezintă un volum de trafic pe care Centrul de la Belgrad nu îl va putea gestiona, deoarece aceste niveluri sunt mult peste cele pe care o unitate de control al traficului aerian le poate dirija în condiții de siguranță”, susține Eurocontrol.

Ca urmare a acestui fapt, pe lângă cele 635 de zboruri anulate către/dinspre România și Moldova, „va fi necesară anularea a încă 1.900 de zboruri de tranzit (survol)”.

Aproape 2.450 de zboruri redirecționate, dacă spațiul aerian românesc și moldovenesc se închid – Sursă: Eurocontrol pentru HotNews.ro

„Va fi un șoc la nivel european, mai mare decât când s-a închis spațiul aerian din Ucraina”

„Nu comentăm deciziile justiției, dar justiția trebuie să uite în context, cam ce consecințe ar putea avea decizia lor. La urma urmei vorbim aici de o instituție de importanță națională care asigură securitatea națională”, a declarat pentru publicul HotNews Răzvan Bucuroiu, Directorul Diviziei pentru Spațiu Aerian și Capacitate, departamentul care gestionează organizarea și capacitatea spațiului aerian în țările parte din Eurocontrol.

„În condițiile actuale de crize geopolitice este foarte dificil să-ți închipui că un furnizor de servicii ca ROMATSA își poate închide ușa. Este imposibil. Moldova va fi complet izolată, nu are granițe decât cu noi și ucrainenii, ei nu mai pot să iasă”, susține Bucuroiu.

El spune că impactul va fi unul fără precedent.

„Împingând cele 2.400 de zboruri în spațiul aerian sârbesc, este imposibil ca ei să gestioneze un astfel de flux de trafic Este absolut imposibil. Și așa ne batem capul cu cele 1.200 de zboruri din Orientul Mijlociu care sunt rerutate pe alte părți. Este absolut imposibil”, consideră directorul din Eurocontrol.

„Va fi un șoc la nivel european, mai mare decât când s-a închis spațiul aerian din Ucraina din cauza Războiului. La nivel european ar fi o tragedie”.

Avertismentul CSAT privind criza de la ROMATSA. „Blocajul operațional ar putea atrage o izolare geopolitică”

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avertizat la finalul lunii iunie că blocarea activității de control aerian în urma deciziei judecătorești de suspendare a certificatului ROMATSA ar afecta credibilitatea României ca furnizor regional de securitate. CSAT a mandatat Guvernul și instituțiile din subordinea sa care au competențe în această chestiune să vină cu măsurile necesare pentru a evita această situație.

Membrii CSAT au luat în discuție posibila suspendare a activității ROMATSA, ca urmare a unui proces intentat de doisprezece controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare.

„O posibilă suspendare a activității ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic. Acest blocaj operațional ar atrage o izolare geopolitică prin forțarea rerutării coridoarelor de tranzit europene, critice în contextul conflictelor din Vecinătatea Estică, erodând sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională”, se spune în comunicatul CSAT.

Este invocată și afectarea transportului comercial și de urgență, prin blocarea lanțurilor strategice de aprovizionare.

„În acest sens, membrii Consiliului au hotărât ca Guvernul României, prin autoritățile publice cu competențe în domeniu, să ia măsurile necesare pentru identificarea soluțiilor privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și securitate a spațiului aerian”, transmite CSAT, fără să detalieze care ar putea fi soluțiile menționate.

De unde a pornit cazul: o discriminare în angajare la ROMATSA

Pe 27 februarie Curtea de Apel București pronunța o decizie prin care suspenda pentru o lună calendaristică certificatul de furnizare servicii a ROMATSA, regia autonomă care se ocupă în România cu dirijarea traficului aerian în România.

Decizia nu este una definitivă sau executorie, deci nu produce efecte juridice. Ea a fost atacată cu recurs. Potrivit datelor consultate de HotNews, instanța de la București nu a publicat încă motivarea deciziei.

Dosarul de la Curtea de Apel se leagă de un litigiu administrativ și juridic de durată care vizează procedurile de recrutare și angajare ale Romatsa. Mai exact, în cursul anului 2019 un grup de 12 absolvenți ai Școlii Superioare de Aviație Civilă (SSAVC) au obținut licența de controlor de trafic aerian stagiar, eliberată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR).

Ulterior, aceștia au solicitat încadrarea în muncă în cadrul ROMATSA, depunând dosarele individuale de angajare.

La acea dată, însă, regia derula proceduri de selecție destinate exclusiv candidaților ab initio, adică pentru persoane fără pregătire prealabilă.

Concret, Romatsa prefera să-și „crească” singură propriii controlori de trafic aerian stagiar și pentru asta accepta persoane fără pregătire pe care le „filtra” folosind platforma europeană de testare FEAST (First European air traffic controller selection test), un test dezvoltat de Eurocontrol.

Conform normelor interne ale ROMATSA, deținerea unei licențe valide de controlor de trafic stagiar constituia un criteriu de excludere de la aceste sesiuni de evaluare. Regia și-a motivat decizia prin faptul că instrumentul FEAST este proiectat exclusiv pentru măsurarea abilităților native ale candidaților necalificați și că formarea controlorilor la nivel intern reprezintă o opțiune de management corelată cu standardele specifice de siguranță aeronautică.

Romatsa argumenta și că prin folosirea testului FEAST se asigura că pe mai departe la pregătire vor rămâne candidații care demonstrează că posedă calitățile necesare pentru a îndeplini un astfel de job.

De cealaltă parte, absolvenții au semnalat că prin această interpretare Romatsa le-a blocat accesul la selecție și la angajare în cadrul regiei pentru postul pentru care ei s-au pregătit și certificat la altă instituție.

Surse apropiate dosarului au precizat, însă, pentru HotNews că din cei 12 nu mai puțin de 6 au dat testul FEAST la un moment dat și l-au picat, unii chiar de mai multe ori.

Sancțiuni la CNCD pentru discriminare

Cazul a ajuns la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), iar în februarie 2020 colegiul director al CNCD a stabilit că regulamentele aplicate de ROMATSA întrunesc elementele unei discriminări indirecte. Instituția a aplicat o amendă contravențională în valoare de 10.000 de lei, iar apoi decizia a fost menținută de Curtea de Apel București și confirmat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în februarie 2024.

Ulterior, ca urmare a persistenței acelorași criterii în cadrul noilor sesiuni de recrutare, CNCD a fost sesizat a doua oară.

În ianuarie 2024 Consiliul a aplicat regiei o nouă amendă, în cuantum de 50.000 de lei. În cuprinsul acestei decizii, CNCD a reținut o formă agravantă a faptei din cauza neimplementării măsurilor stabilite anterior.

În motivarea sa, Consiliul a respins argumentația ROMATSA privind necesitatea utilizării exclusive a testului FEAST pentru limitarea riscului de eșec profesional, arătând că evaluarea directă a persoanelor care dețin deja o licență oficială elimină incertitudinea legată de capacitatea acestora de a promova examenele de specialitate.

În lipsa unei modificări a metodologiei de organizare a concursurilor, o parte dintre controlorii stagiari au inițiat o acțiune în instanță (Dosarul 46962/2025), aflată pe rolul Curții de Apel București. Aceștia au solicitat, în temeiul legislației privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, suspendarea parțială și temporară (pe o durată de o lună) a licențelor și certificatelor de furnizor de servicii aeronautice deținute de ROMATSA.

Testul FEAST

La mijlocul dosarului ajuns în instanță se regăsește testul FEAST pe care Romatsa a decis de peste 15 ani să-l folosească pentru a recruta candidați pe care să-i instruiască mai departe să devină controlori de trafic aerian stagiari.

Răzvan Bucuroiu, directorul de la Bruxelles al Eurocontrol care gestionează organizarea și capacitatea spațiului aerian în țările parte din Eurocontrol, spune pentru HotNews că testul FEAST a fost dezvoltat de Eurocontrol și a integrat ani de experiență și de bune practici în domeniu.

El arată că prin utilizarea testului FEAST în procedura de selecție pentru cursul de controlor de trafic reduci foarte mult probabilitatea ca unii dintre cei selecționați să nu facă față mai târziu.

El recunoaște că testul nu este totuși obligatoriu nici pe legislația europeană și că nici Autoritatea aeronautică civilă română nu solicită acest test ca făcând parte din testele obligatorii pentru a-ți obține licența de controlor de trafic aerian.

„Tu nu poți să devii controlor de trafic aerian dacă nu îndeplinești cerințele minime pe care le-a stabilit Autoritatea Aeronautică Civilă din România, dar asta nu înseamnă că Romatsa, ca angajator, nu are dreptul să adauge niște elemente suplimentare care răspund cerințelor lor. Ei au vrut să introducă testul FEAST din motive de siguranță, de a scădea riscul de a nu reuși să-ți termini pregătirea și să ajungi să obții licența, să pierzi mulți din cei pregătiți pe drum”, spune Bucuroiu.

De ce folosește Romatsa testul FEAST

Întrebat de HotNews de ce folosește Romatsa această procedură de testare, directorul general Adrian Cojoc a spus:

„FEAST este un instrument elaborat de Eurocontrol, utilizat la scară largă, care și-a demonstrat eficiența și eficacitatea. Prin această modalitate de testare avem o promovabilitate de aproape 100%, investim în candidații care au aptitudinile necesare și ulterior se reflectă și în nivelul de siguranță care, în acest domeniu de activitate, este pe primul loc”.

Întrebat ce poate să facă instituția pentru a evita ca pe viitor astfel de cazuri să ajungă din nou în instanță și să apară iarăși riscul unei suspendări a traficului aerian în România, Cojoc spune că în lucru este o modificare legislativă care va fundamenta folosirea obligatorie a metodei FEAST.

„Reglementările noastre și rigorile interne au fost interpretate într-o anumită manieră, putem să pre întâmpinăm pe viitor anumite situații, atât printr-o modificare legislativă, cât și prin amendarea unor norme interne”, spune Cojoc.

El arată către un proiect legislativ de modificare a Hotărârii de Guvern 74 din 1991, care este hotărârea în baza căreia a fost înființată Romatsa.

„Acolo este prevăzut în mod clar faptul că Romatsa angajează controlori de trafic aerian care au fost selectați prin metoda FEAST, fără să îngrădim unitatea de școlarizare unde s-a făcut această testare. Nu avem nicio problemă să angajăm controlori testați cu FEAST și de o școală alternativă”, a încheiat Cojoc.