Scenariul pe care îl exclude Luca Niculescu, după maratonul de negocieri pentru guvern

Premierul desemnat Luca Niculescu a spus marți, după discuțiile cu reprezentații partidelor și grupurilor parlamentare privind formarea unui guvern, că are în continuare în vedere trei posibile schițe pentru viitorul cabinet, precizând că este „optimist” privind votul de învestitiruă.

Niculescu a afirmat că este concentrat pe misiunea pe care o are, aceea de a forma un executiv și nu se gândește la „posibilitatea unui eșec”.

„Discuțiile au fost despre formarea guvernului, dar au fost și despre programul de guvernare, despre ceea ce îi interesează pe români. Pe români îi interesează să aibă un guvern cu puteri depline care să se aplece asupra problemelor lor, care sunt numeroase. După cum știm, traversăm o criză politică de atâtea luni, o criză economică ce trebuie rezolvată, o criză socială pe care o simt din ce în ce mai mulți oameni. Toate aceste discuții au fost cu reprezentanții Parlamentului, am discutat cu ei și am repetat că este nevoie de acest guvern, care să se aplece asupra problemelor lor”, a declarat Niculescu la Parlament, potrivit Agerpres.

„Toate opțiunile rămân în picioare”

El a subliniat că, după negocierile cu partidele parlamentare, este optimist privind votul de învestire.

„Toate opțiunile pe care le-am evocat și ieri rămân în picioare: guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic, sau un guvern tehnocrat. În ceea ce mă privește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun”, a susținut Niculescu.

Premierul desemnat a adăugat că trebuie să ia o hotărâre „destul de repede” în ceea ce privește una dintre variante și că are discuții în fiecare zi, în acest sens, cu liderii partidelor politice.

El a menționat că, în cazul unui guvern tehnocrat, are deja o listă de nume de posibili miniștri pe care ar putea să o prezinte „chiar astăzi”. Niculescu a evitat să dea exemple pentru că „ orice nume v-aș spune acum, va da naștere la noi și noi discuții”.

Ce spune despre acordul propus partidelor

Întrebat dacă ia în calcul să discute cu AUR sau S.O.S, premierul desemnat a răspuns că a avut discuții cu partidele care „și-au arătate deschiderea de a vota un astfel de guvern sau de a vota un guvern, fie că este politic, tehnic sau mixt”, ceea ce nu se întâmplă în cazul celor două formațiuni din opoziție.

„Asta nu înseamnă că, odată ce voi fi învestit în funcție, nu voi veni în Parlament și nu le voi cere miniștrilor să vină în Parlament să stea de vorbă, conform responsabilităților instituționale, cu reprezentanții Parlamentului, pentru că ei sunt reprezentații poporului. Deci, va fi un semn de deschidere foarte firească, aș spune, față de această instituție extrem de reprezentativă pentru democrație care este Parlamentul. (…) Am tot respectul pentru votanții partidelor din România și va fi timp de discuție odată ce guvernul va fi învestit. Nu mai e chiar atât de mult timp, mă concentrez acum pe formarea guvernului”, a punctat Niculescu.

Întrebat de propunerea privind un acord între partide, Niculescu a spus: „Ieri am propus să existe o formă de acord între partidele care susțin învestirea acestui guvern, suntem în discuții, am văzut o reacție, probabil vor mai veni și altele, dar, cum ziceam, nicio negociere nu este terminată până nu este terminată, acordul este deschis pentru toată lumea”.