Scenele incredibile de la derby-ul fotbalului nostru au dovedit că doar dacă e afectată ”corectitudinea politică” intervenim
Dacă mizeriile de pe stadion nu se încadrează la „încalcă ceea ce e politically correct”, atunci se pot scurge în șuvoaie nebăgate în seamă, scrie Dan Udrea într-un material de opinie.
Dinamo – Rapid (0-2) a avut parte de un fotbal bun și de o atmosferă incendiară. S-a stabilit și recordul pentru cea mai mare asistență în actualul sezon.
Anumite momente însă, de duminică seara, au fost reprobabile. Ca să folosim un eufemism.
