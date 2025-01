„Schema 1800”: Se sparg conturile de WhatsApp, iar făptașii le cer bani cunoscuților din agendă. Mărturia unei victime

O nouă schemă de fraudă online funcționează în aceste zile pe WhatsApp. Un bărbat din București a relatat pentru HotNews.ro cum a fost păcălit să transfere 1.800 de lei într-un cont străin de Revolut. Primise pe WhatsApp un mesaj de la o prietenă apropiată care-i cerea un împrumut. Avea să descopere apoi că fusese spart contul acesteia de pe rețeaua de mesagerie. Nu este singura victimă. Spune că atunci când a mers la Poliție să reclame a fost întrebat direct de polițiști: „1.800?”.

„Bună, poți să-mi împrumuți 1.800 RON?”

Bărbatul a povestit că a primit un mesaj pe WhatsApp de la o prietenă pe care o cunoaște de aproape 20 de ani.

„Mesajul a venit pe WhatsApp, miercuri seara, de la o prietenă pe care o știu de aproape 20 de ani. Deci o persoană apropiată, nu una oarecare, din lista mea de Whatsapp. Sigur, puteam să dau un telefon, să verific, dar m-a prins și la un eveniment, unde făceam poze, eram la job, n-am stat să mă gândesc. Am zis că are fata o belea, o avea nevoie pentru o legătură de avion, ceva, și nu m-am mai gândit. I-am zis «da, desigur, dă-mi Revolutul».

Îmi spune apoi «am contul blocat, poți să-mi trimiți în contul X?» Sincer, m-am gândit în acel moment că este contul prietenului ei, acolo mi-a zburat gândul. I-am transferat banii instant, îmi mulțumește frumos persoana respectivă, ba chiar mi-a cerut și o dovadă a plății, un screenshot, nu am înțeles de ce”, a povestit bărbatul, într-o discuție cu HotNews.

„Nu doar eu am primit acel mesaj. Și nu doar eu am transferat banii“

El a spus că după ce a trimis banii a primit un nou mesaj și i-au mai fost ceruți bani.

„După care, îmi scrie iar: «Îmi pare rău că te deranjez din nou, nu ai putea să-mi transferi încă 2000?» În momentul acela, mi s-au aprins și mie în sfârșit beculețele. Încerc să o sun pe tipă, îmi închide. O sun într-o secundă înapoi, îmi închide iar. Atunci m-am gândit că poate i-au furat telefonul, iar făptașul mi-a cerut bani direct de pe contul ei de Whatsapp.

Dar nu, ce s-a întâmplat este că i-a fost spart contul de WhatsApp. Cel care i-a spart contul mi-a închis pentru că trimitea același mesaj și altor persoane din agenda ei, le lua la rând, practic. Nu doar eu am primit acel mesaj. Și nu doar eu am transferat banii, au făcut-o încă două sau trei persoane. Cine mușcă bine, cine nu. Așa se produce schema”.

Ambele victime au mers miercuri seara la poliție. „Voi merge și în seara asta pentru a depune o plângere, am fost plimbat între secții aseară. Dar ce mă deranjează pe mine este că dacă eu, care mă consider instruit pe partea asta de online, am pățit-o, am picat în plasă, mă gândesc cât de ușor pot fi păcăliți și alți oameni”, mai spune bărbatul.

„Banii nu sper să-i mai recuperez, dar nu vreau să mai fie păcăliți și alți oameni. Dar pare deja foarte răspândită schema”, continuă el.

„Aseară, la vreo două secții pe unde am fost trimis, când întrebam de biroul de fraudă financiară, câte un polițist mă întreba direct: 1800 de lei?! Ceea ce înseamnă că au mai primit recent plângeri. Mai știu și de o prietenă din Cluj căreia i-a fost spart contul și persoane din agenda ei au primit același mesaj.”

Ce spune Poliția Română

Contactați de HotNews, reprezentanții Poliției Române au menționat că astfel de scheme evoluează constant, iar „plângerile ajung la omologii din țară, la fiecare secție, la fiecare unitate. Pe măsură ce se raportează, ei pot să aibă o oarecare statistică sau măcar o idee despre modul de operare”.

Poliția Română a menționat că va da un răspuns referitor la numărul de cazuri după o centralizare a acestora.

Cele mai răspândite fraude pe WhatsApp

În ultimii câțiva ani, fraudele transmise prin WhatsApp au devenit tot mai frecvente. Acestea îmbracă diferite forme, de la hackeri care încearcă să obțină detalii ale conturilor bancare, la infractori care se dau drept prieteni, rude, persoane interesate de o relație romantică sau angajatori, și care le cer utilizatorilor să le transfere bani, scrie Bitdefender.

Câteva exemple:

Frauda cu prieteni și rude. Infractorii pretind a fi copilul sau un prieten apropiat al unei persoane și păcălesc părinții, bunicii sau alți membri de familie să le trimită bani pretinzând că au nevoie urgentă. Uneori, spun că și-au pierdut telefonul și că au nevoie urgentă de ajutor.

Frauda cu numărul greșit. În acest tip de fraudă, infractorul sună sau trimite un mesaj text la numărul tău de telefon și pretinde că este altcineva. Uneori inițiază o discuție ca între prieteni, pentru a-ți adresa întrebări personale și a obține informații sensibile sau pentru a promova o oportunitate de investiții falsă.

Câștiguri la loterie, cadouri și campanii giveaway. Infractorii îți trimit un mesaj prin care pretind că reprezintă companii legitime și că ai câștigat la loterie sau ai primit un premiu sau un produs gratuit. Aceste mesaje conțin de obicei un link pe care să îl accesezi pentru a-ți revendica așa-zisul premiu. Însă, linkul duce la un site web fraudulos care îți solicită informații personale, îți cere să plătești un comision pentru premiu sau să introduci date de pe cardul bancar pentru a confirma.

Scamul cu serviciul de asistență tehnică de la WhatsApp. Atacatorii pretind că sunt reprezentanți ai serviciului de asistență tehnică al WhatsApp și vor să îți verifice identitatea trimițând un cod de verificare ca SMS sau mesaj Telegram. Aceștia se oferă să te „asiste” solicitând informații sensibile precum date de pe cardurile bancare sau coduri WhatsApp formate din 6 cifre. Odată ce au obținut acces la aceste informații, ei îți pot accesa contul de WhatsApp și alte detalii personale.

Frauda cu oportunitatea de angajare falsă sau „frauda cu sarcini”. Primești mesaje pe WhatsApp de la cineva care pretinde că este un recrutor ce reprezintă o companie bine cunoscută care îți oferă un loc de muncă, chiar dacă tu nu ți-ai depus niciodată CV-ul. Infractorul promite proiecte avantajoase, program de lucru flexibil și un salariu generos care este trimis printr-un wallet criptat. După ce inițiezi o conversație, acesta începe să îți prezinte diferite sarcini și pretinde că poți face bani cu ușurință dacă le îndeplinești.

