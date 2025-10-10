Schema prin care patru ruși au fraudat soldații de pe front cu aproape un milion de dolari

Poliția rusă a arestat patru bărbați acuzați că au înșelat soldați cu salariile și bonusurile militare pe care trebuiau să le primească pentru participarea la războiul din Ucraina, a declarat vineri Ministerul de Interne, citat de The Moscow Times.

Anchetatorii suspectează că peste 40 de persoane au fost înșelate, pierderile totale depășind probabil 80 de milioane de ruble (985.500 de dolari).

Principalii vizați erau bărbați care înainte au fost refuzați la recrutare, inclusiv pentru motive medicale. Unele dintre victimele înșelătoriei au fost ucise în timp ce luptau în Ucraina, potrivit autorităților.

Un rezident din Sankt Petersburg și trei bărbați din regiunea vecină Pskov sunt suspecți că se află în spatele înșelăciunilor.

Cum acționa gruparea

Potrivit anchetatorilor, după jumătatea lui 2024, membrii grupării se dădeau drept intermediari cu legături în birourile de recrutare militară și promiteau să ajute recruții să obțină contracte în schimbul unei taxe. Odată recrutați, bărbații erau duși la Sankt Petersburg și înrolați în armată folosind documente falsificate.

Recruții au fost apoi instruiți să deschidă conturi bancare pentru a primi banii de la stat pentru serviciul militar. Poliția a afirmă că gruparea i-a convins pe soldați să le predea cardurile bancare și informațiile bancare online sub pretextul gestionării plăților și deducerii comisioanelor. Suspecții de fraudă au transferat apoi plățile în conturile proprii.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Irina Volk, a declarat că poliția lucrează pentru a identifica alte victime ale schemei și pentru a confisca bunurile grupului de fraudatori, în vederea despăgubirii persoanelor afectate.

Cei patru bărbați implicați în schemă au fost plasați în arest preventiv și riscă până la 10 ani de închisoare pentru fraudă.