Atacuri în Parlament pe proiectul AUR pentru schimbarea numelui stațiunii Bálványos în Bălvăniș. UDMR: „Papagal ai fost, papagal ai rămas”

Proiectul AUR prin care stațiunea Bálványos ar deveni „Bălvăniș” a stârnit luni schimburi de replici în plenul Camerei Deputaților, de la acuzații de șovinism, la ironii și insulte.

Votul final este programat pentru miercuri.

Legea a fost depusă de AUR în 2024 și respinsă de Senat, iar luni a intrat pe ordinea de zi a Camerei Deputaților cu raport de respingere. Dan Tănasă a fost cel care a deschis dezbaterile, spunând că îi roagă pe deputații PNL și PSD să fie atenți, „pentru că de la USR și UDMR chiar nu am nicio așteptare”.

„Este o adresă a Academiei Române”

„Legea se referă cu precizie la schimbarea denumirii stațiunii Bálványos, din județul Covasna, o stațiune care utilizează în momentul acesta o denumire exclusiv în limba maghiară. Colegii noștri din legislatura trecută, au inițiat în legislatura trecută o lege prin care să atribuim o denumire în limba oficială de stat, limba română”, a continuat Tănasă.

El a catalogat faptul că stațiunea este cunoscută după numele în limba maghiară ca fiind „halucinant, șocant”.

„La baza acestei propuneri legislative, stă o adresă oficială a Academiei Române, nu e opinia noastră a celor de la AUR, e a Academiei Române. Care spune: «Propunerea de a da, sau de a reda, acestei localități și un nume românesc, în cazul acesta Bălvăniș, cu accentul specific al limbii române, nu limbii maghiare, este corectă și recomandăm Parlamentului României să o pună în aplicare»”.

Deputatul AUR, le-a cerut, încă odată, colegilor de la PNL și PSD să folosească limba oficială de stat.

„Vede identitatea maghiară ca o problemă care trebuie eliminată”

La tribună a urmat deputatul UDMR, Miklós Zoltán, care a acuzat că „inculpatul antevorbitor nu prea cunoaște istoria despre care vorbește”.

El a explicat că numele Bálványos a supraviețuit Imperiului Austro-Ungar, celor două Războaie Mondiale, și regimului Ceaușescu, dar, spune el, „regimul AUR merge mai departe decât regimul comunist, vrea să șteargă acest nume de pe hartă”.

„Ce vă deranjează așa de mult? Faptul că este un nume de origine maghiară? Faptul că amintește de istoria și identitatea minorității maghiare din Transilvania? Să nu ne ascundem după deget, aceasta nu este o inițiativă administrativă, este o nouă manifestare a unei politici naționaliste, care vede identitatea maghiară ca o problemă care trebuie eliminată”, a mai spus Miklós Zoltán.

„Naționalismul este complet străin de șovinism”, a declarat în plen Gheorghe Andrei – Daniel, deputat PNL.

„Cum o să ziceți la gulaș?”

Apoi, a venit rândul lui Emanuel Ungureanu de la USR să ia cuvântul. El a început cu o remarcă: „E superb la Bálványos și așa trebuie să rămână numele acestei localități superbe”.

Ungureanu a citit apoi și o serie de cuvinte din română, care provin din maghiară, precum bocanc, cizmă, șurub, clește sau oraș. El a întrebat râzând apoi, „cum o să ziceți la gulaș, cu ce schimbați?”.

„Să știți, când mergeți de Ziua Națională și vă îmbrăcați femeile în maramă, să știți că maramă, tot din maghiară e. Sunteți penibili, asta-i din limba română”, a concluzionat deputatul USR.

„Îi spune Sfântul Gheorghe, nu Sepsiszentgyörgy”

Dan Tănasă a revenit la pupitru și i-a numit pe liberali „trădătorii ordinari de țară”, pentru că „au căzut”.

„Pe unii îi deranjează limba oficială de stat, există limba maghiară, oficială, de stat, dar e dincolo, în partea cealaltă, în Ungaria. În România, sistemul administrativ romanesc are limba oficială, română. Că de aia îi zice Cluj-Napoca și nu îi zice Kolozsvár. De aia îi spune Sfântul Gheorghe și nu îi spune Sepsiszentgyörgy. La Miercurea Ciuc îi spune Miercurea Ciuc, nu Csíkszereda”, a continuat deputatul AUR.

Szabó Ödön, de la UDMR, l-a numit pe Tanasă „un șovin ordinar”:

„Este un șovin datorită faptului că nu respectă o tradiție locală a unei comunități de a folosi limba. Pe de altă parte, a atacat comunitatea maghiară, pentru că cei care cunosc geografia, știu că există o serie de denumiri în Transilvania, inclusiv în județul Timiș, în care se folosește denumirea veche a comunității germane”.

Szabó Ödön a declarat că dacă acest proiect este singura soluție a AUR pentru a rezolva problemele României, „înseamnă că sunteți jalnici”.

„Numai pentru imbecili poate să fie asta o problemă”

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a fost ultimul care a luat cuvântul, spunând că nu ar dori să se întoarcă împotriva nimănui, dar că nu îi este clar de ce deranjează faptul că denumirea este și în maghiară, și în română Bálványos. „Noi nu avem nimic împotriva limbii române. Care e problema?”, s-a mai întrebat el.

Apoi, a urmat o serie de atacuri la adresa lui Tanasă:

„Numai pentru imbecili poate să fie asta o problemă, după părerea mea. Dați-mi voie să vă spun, am mai spus-o, avem o vorbă veche în Ardeal, către inculpat, «Foaie verde ananas, papagal ai fost, papagal ai rămas»”.

Inițiativa AUR urmează să fie votată miercuri, la următoarea ședință de plen, cu propunerea de a fi respinsă.