Schimb de replici între miniștrii de externe din Polonia și Ungaria, după o remarcă ironică la adresa lui Viktor Orban: „Și-a câștigat Ordinul lui Lenin”

Declarația în care premierul ungar Viktor Orban critica decizia UE de a îngheța pe termen nedeterminat activele rusești a dus la un schimb de replici de la distanță între miniștrii de externe de la Budapesta și Varșovia.

Consiliul UE a decis prelungească pe termen nedeterminat înghețarea acestor active, printr-un vot cu majoritate calificată, nu prin vot unanim, o metodă folosită pentru a ocoli opoziția Ungariei și Slovaciei.

„Ocolind Ungaria și violând legislația europeană în plină zi, bruxelezii fac demersuri pentru a confisca activele rusești înghețate – o declarație de război. Între timp, aceștia cer statelor membre încă 135 de miliarde de euro pentru a alimenta conflictul. Ungaria nu va fi de acord cu această schemă ticăloasă a bruxellezilor. Avem nevoie de pace, nu de escaladare”, scrisese premierul Viktor Orban, sâmbătă seară, într-o postare pe rețelele sociale.

Într-o reacție scurtă duminică, tot pe platforma X, șeful diplomației poloneze a distribuit mesajul premierului ungar și a făcut o afirmație ironică: „Viktor și-a câștigat Ordinul lui Lenin”

Replica omologului său ungar, Peter Szijjarto, a venit tot pe X.

„Înțelegem că vă doriți cu adevărat războiul Rusia vs Europa! Nu ne vom lăsa atrași în acest război”, a spus ministrul ungar al afacerilor externe.

Sikorski i-a răspuns: „Dacă Rusia nu va invada din nou, nu va exista un astfel de război, dar înțelegem că de această dată veți fi de partea ei”.