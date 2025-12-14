Schimb de replici între miniștrii de externe din Polonia și Ungaria, după o remarcă ironică la adresa lui Viktor Orban: „Și-a câștigat Ordinul lui Lenin”
Declarația în care premierul ungar Viktor Orban critica decizia UE de a îngheța pe termen nedeterminat activele rusești a dus la un schimb de replici de la distanță între miniștrii de externe de la Budapesta și Varșovia.
Consiliul UE a decis prelungească pe termen nedeterminat înghețarea acestor active, printr-un vot cu majoritate calificată, nu prin vot unanim, o metodă folosită pentru a ocoli opoziția Ungariei și Slovaciei.
„Ocolind Ungaria și violând legislația europeană în plină zi, bruxelezii fac demersuri pentru a confisca activele rusești înghețate – o declarație de război. Între timp, aceștia cer statelor membre încă 135 de miliarde de euro pentru a alimenta conflictul. Ungaria nu va fi de acord cu această schemă ticăloasă a bruxellezilor. Avem nevoie de pace, nu de escaladare”, scrisese premierul Viktor Orban, sâmbătă seară, într-o postare pe rețelele sociale.
❌ Bypassing Hungary and raping European law in broad daylight, the Brusselians are making moves to seize frozen Russian assets – a declaration of war. Meanwhile, they demand €135 billion more from member states to fuel the conflict. Hungary will not play along in this twisted… pic.twitter.com/u1voxmoD32— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 13, 2025
Într-o reacție scurtă duminică, tot pe platforma X, șeful diplomației poloneze a distribuit mesajul premierului ungar și a făcut o afirmație ironică: „Viktor și-a câștigat Ordinul lui Lenin”
Replica omologului său ungar, Peter Szijjarto, a venit tot pe X.
„Înțelegem că vă doriți cu adevărat războiul Rusia vs Europa! Nu ne vom lăsa atrași în acest război”, a spus ministrul ungar al afacerilor externe.
We understand you really want a Russia vs. Europe war! We will not let ourselves be dragged into your war!! https://t.co/UXqBu74WSd— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) December 14, 2025
Sikorski i-a răspuns: „Dacă Rusia nu va invada din nou, nu va exista un astfel de război, dar înțelegem că de această dată veți fi de partea ei”.
Unless Russia invades again there won’t be such a war but we understand that this time you would be on her side.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 14, 2025