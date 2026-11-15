Schimbare de optică la Pentagon: Reduceri mai mici de trupe în Europa și consolidarea flancului estic

Aliații europeni ai SUA erau îngrijorați că Washingtonul ar putea retrage până la 25.000 din cei circa 80.000 de militari americani din Europa, însă reducerile de efective vor fi mai mici decât se temeau liderii continentului, au declarat persoane familiarizate cu subiectul pentru Bloomberg.

Conform surselor, acum este probabilă o scădere mai mică de efective, deoarece Statele Unite au privit favorabil creșterea cheltuielilor de apărare ale NATO.

Conducerea Pentagonului, au mai spus persoanele respective sub condiția anonimatului, și-a dat seama și cât de mult se bazează armata americană pe forțele staționate în Europa pentru a proiecta puterea SUA în Orientul Mijlociu, unde războiul cu Iranul continuă să se prelungească.

Una dintre persoane a spus că aliații SUA se așteaptă acum la o reducere totală de aproximativ 5.000 de militari americani.

Decizia finală îi va aparține președintelui american Donald Trump.

„Avem aici o mulțime de mijloace care sunt exact acolo unde ni le dorim”, a declarat principalul emisar al lui Trump la NATO, Matt Whitaker, în această lună, discutând despre posibile reduceri de trupe. „Nu mă aștept la ceva de amploare”, a adăugat trimisul SUA.

Germania, unde este staționat cel mai mare contingent american, va fi vizată de cea mai mare parte a reducerilor de trupe.

În schimb, flancul estic va fi consolidat, a mai scris Bloomberg.

Șeful Pentagonului îi va prezenta recomandările finale lui Trump pe 1 decembrie

Un oficial al Pentagonului a declarat într-un comunicat că analiza este în curs și că deocamdată nu există nimic nou de anunțat.

La 1 decembrie, secretarul Apărării, Pete Hegseth, îi va înainta lui Trump recomandările finale, pe baza unui raport oficial al subsecretarului pentru politici, Elbridge Colby.

În septembrie, echipa lui Colby a primit spre analiză un set de scenarii posibile de la generalul american Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa și șeful comandamentului european al SUA

În 2025, Congresul a adoptat o lege care limitează capacitatea Departamentului de Război de a reduce efectivele din Europa. Practic, Pentagonului i s-a interzis să scadă numărul trupelor sub 76.000, să renunțe la baze sau să retragă echipamente majore fără a-i consulta pe aliați și fără a efectua o analiză detaliată a impactului.

România s-a oferit să plătească pentru menținerea trupelor americane

HotNews a scris, pe 4 noiembrie, că, potrivit unei surse din Administrația Prezidențială, președintele Nicușor Dan i-a propus lui Elbridge Colby ca România să suporte costurile pentru staționarea militarilor americani, să ofere condiții mai bune de găzduire și să plătească și costuri suplimentare pentru combustibil.

„Ne-am inspirat de la ce fac alții, de aici și oferta de a contribui financiar, de a împărți costurile prezenței trupelor americane în România. Există și părți nepublice: locații, echipamente, toate chestiunile astea. Mai departe, este o decizie Administrației americane. Nu vreau să fac pronosticuri”, a declarat președintele Nicușor Dan în conferința de presă din 10 noiembrie, conform transcrierii oferite de Cotroceni.

El a spus că prezența trupelor americane în România este „un beneficiu reciproc”.

„Conceptul cu care operează administrația americană este acesta de proiecție a forței, și locația pe care România o are, și, în special, baza de la Kogălniceanu este, așa cum s-a dovedit recent, este una foarte bună pentru a proiecta forța unei armate ca cea americană în mai multe zone din lume: Orientul Mijlociu, estul Mediteranei, inclusiv zone mai îndepărtate”, a mai afirmat șeful statului.