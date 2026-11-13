Îngrijorare la Casa Albă după înfrângerea din alegeri. Considerat urmașul lui Trump, Vance se gândește să renunțe

Vicepreședintele american JD Vance ia serios în calcul să nu candideze la președinție în 2028, după alegerile dezastruoase pentru republicani de săptămâna trecută, au declarat pentru CNN persoane apropiate acestuia. În ciuda acestor gânduri, spun alți aliați citați de Washington Post, nimic nu este decis întrucât „doi ani sunt o eternitate în politică”.

Republicanii au pierdut controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului, într-un scrutin descris drept un „tsunami” ca urmare a numărului mare de noi mandate pe care le-au obținut democrații în dauna republicanilor.

În urma alegerilor midterm, întrebarea principală din tabăra vicepreședintelui este: „poate un republican să câștige în 2028 în climatul politic creat de Trump?”

Numeroși aliați și consilieri ai vicepreședintelui au declarat sub protecția anonimatului pentru CNN că Vance reconsideră candidatura la prezidențiale. El era văzut drept candidatul favorit în rândul republicanilor pentru a-i urma lui Trump.

Deși are în continuare ambiții politice majore, el se confruntă cu fragmentarea coaliției MAGA și cu exigențele rolului de tată. Aliații și consilierii l-au descris ca fiind profund dedicat reconstruirii mișcării care a câștigat în 2024, dar nesigur dacă el ar trebui să fie cel care o conduce.

„Nu m-ar surprinde nicio decizie pe care ar lua-o”, a declarat una dintre aceste persoane. „Are doar 42 de ani. E suficient de tânăr încât să poată reveni, dacă acest context ar face succesul imposibil. Poate pur și simplu nu i-a venit încă vremea.”

Totuși, potrivit mai multor aliați apropiați care cunosc modul în care gândește, este în continuare mai probabil ca Vance să candideze la președinție decât să nu o facă.

În interviuri pentru Washington Post, mai multe persoane cu acces la cercul vicepreședintelui, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a discuta deschis despre viitorul său, l-au descris pe Vance ca fiind pe deplin conștient de vânturile potrivnice cu care se confruntă administrația Trump, dar și de posibilitatea ca acestea să-și schimbe direcția pe măsură ce democrații își sporesc puterea la Washington.

Cum s-a poziționat Vance după seara alegerilor

Vance, considerat cândva favoritul clar pentru 2028, nu și-a stabilit un termen limită până la care să ia o decizie, iar o candidatură la Casa Albă rămâne în continuare o opțiune serioasă. Unii aliați susțin cu fermitate că este mai probabil ca el să candideze în cele din urmă.

Susținătorii săi au fost încurajați de un mesaj amplu pe care Vance l-a publicat pe X în dimineața de după alegerile de la jumătatea mandatului. În respectivul mesaj, el punea pierderile masive ale republicanilor pe seama războiului din Iran.

Susținătorii au văzut mesajul drept tema viitoarei considerând campanii prezidențiale. Postarea l-a iritat totodată pe președintele Donald Trump, au declarat surse pentru CNN.

Familia, un posibil motiv pentru a nu candida

Însă în discuțiile private cu prietenii și apropiații loiali, Vance pare mai puțin hotărât. Persoane din anturajul său insistă că a început anul fără să se fi angajat într-o direcție anume, iar nașterea celui de-al patrulea copil al său în această vară alimentase deja speculațiile din interiorul Casei Albe că ar putea să-și amâne ambițiile prezidențiale.

„Războiul trebuie să se încheie”

Soarta războiului din Iran este văzut de alianți drept cel mai mare obstacol în calea ambițiilor prezidențiale ale lui Vance. Multe vor depinde de capacitatea lui Trump de a pune rapid capăt acestui conflict nepopular în rândul alegătorilor, fără să erodeze și mai mult încrederea publicului în Casa Albă.

„Întrebarea nu e dacă JD poate reuși. Ci: dacă războiul cu Iranul continuă, poate vreun republican să reușească?”, a declarat un aliat al lui Vance. „Dacă nu pun capăt războiului din Iran, niciun republican nu are vreo șansă în 2028.”

„Războiul trebuie să se încheie” pentru ca vreun republican să aibă șanse de victorie, a declarat Curt Mills, directorul executiv al revistei The American Conservative, care s-a opus vehement războiului împotriva Iranului.

Dorința lui Trump de a pune capăt războiului s-a schimbat de la o zi la alta. Joi, președintele a scris pe Truth Social că i-a cerut lui Vance să nu mai lucreze la un acord cu Iranul și să se concentreze în schimb pe combaterea fraudelor din programele publice în „orașele și statele conduse de democrați”.

Ce șanse are în alegerile interne

Unii dintre cei mai înfocați aliați ai lui Vance insistă că acesta nu pare vizibil afectat de rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului, subliniind că doi ani reprezintă o perioadă lungă, în care sprijinul politic se poate întoarce în favoarea sa. De asemenea, ei rămân convinși că, dacă va intra în cursa pentru 2028, va domina alegerile primare ale republicanilor.

„Doi ani sunt o eternitate în politică, iar oamenii devin foarte ușor prizonierii momentului”, a declarat o persoană apropiată lui Vance, descriindu-l pe vicepreședinte drept cineva care reușește, în mare măsură, să reziste „tentațiilor de a intra în panică”.

Terry Schilling, președintele American Principles Project, un influent grup de advocacy conservator pe teme sociale, a declarat că ar fi o greșeală ca Vance să renunțe la candidatură din calcule de oportunitate politică.

„Practic, e pregătit să fie generalul, iar noi ne îndreptăm spre una dintre cele mai mari bătălii”, a spus Schilling. „Aș fi surprins dacă nu ar candida.”

Alți republicani au făcut deja primele mutări pentru a ocupa prim-planul în perspectiva lui 2028, printre care guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, senatorul de Texas Ted Cruz și guvernatorul Georgiei, Brian Kemp.

Aliații lui Vance insistă că nu sunt deranjați de concurența care se conturează, subliniind că un o competiție republicană fragmentată l-a ajutat pe Trump să obțină nominalizarea în 2016 și în 2024.