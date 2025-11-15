Schimbare de strategie la Washington. Trezoreria SUA deschide ușa negocierilor pentru activele străine Lukoil

Administrația Trump a dat undă verde potențialilor cumpărători să discute cu compania rusă Lukoil despre achiziționarea activelor sale străine și a permis tranzacții comerciale cu rafinăria Lukoil din Burgas, după ce Bulgaria a decis să ia măsuri pentru a prelua uzina, informează Reuters.

Luna trecută, SUA au impus sancțiuni celor două mari companii petroliere ruse, Lukoil și Rosneft, pentru ajutorul acordat în finanțarea războiului de aproape patru ani al Rusiei în Ucraina.

Lukoil s-a confruntat cu perturbări ale activelor sale străine, care reprezintă aproximativ 0,5% din producția mondială de petrol, de la impunerea sancțiunilor.

Trezoreria SUA a emis vineri o serie de licențe, dintre care una autoriza companiile să discute cu Lukoil până pe 13 decembrie despre achiziționarea activelor sale străine.

Condiția pusă de SUA

SUA vor autoriza o tranzacție care implică vânzarea acestor active numai dacă se rup complet legăturile cu Lukoil și dacă fondurile obținute din vânzare sunt depuse într-un cont escrow la care Lukoil nu are acces atâta timp cât este sancționată.

Departamentul Trezoreriei SUA a permis, de asemenea, tranzacții până la 29 aprilie 2026, care implică entități Lukoil din Bulgaria.

Ministerul Energiei din Bulgaria a declarat într-un comunicat că măsura luată de SUA „este rezultatul direct al acțiunilor intense, negocierilor și discuțiilor diplomatice pe care le-am desfășurat încă din prima zi pentru a asigura stabilitatea, previzibilitatea și liniștea cetățenilor și întreprinderilor bulgare”.

Biroul britanic pentru aplicarea sancțiunilor financiare a acordat licențe și pentru Lukoil Bulgaria EOOD și Lukoil Neftochim Burgas. Cea din urmă gestionează singura rafinărie de petrol din Bulgaria, situată la Burgas.

„Aceste autorizații susțin securitatea energetică a partenerilor și aliaților noștri, fără a aduce beneficii guvernului rus”, a declarat un purtător de cuvânt al Trezoreriei.

Trezoreria a emis, de asemenea, o licență pentru a permite tranzacții cu proiectele Caspian Pipeline Consortium și Tengizchevroil, chiar dacă acestea implică companiile petroliere sancționate.

CPC este o conductă care transportă peste 1,6 milioane de barili pe zi de țiței, sau 1,5% din petrolul global, din câmpurile petroliere din Kazahstan dezvoltate de marile companii americane și europene Chevron, Exxon Mobil, Eni, Shell, TotalEnergies și Lukoil.

Acesta traversează teritoriul rus și poate fi închis complet de Moscova dacă aceasta decide să riposteze împotriva sancțiunilor occidentale.

Interes pentru activele Lukoil

Reuters a relatat joi că firma americană de capital privat Carlyle explorează opțiuni pentru a cumpăra activele străine ale Lukoil, potrivit unor surse familiarizate cu situația.

Carlyle intenționa să solicite o licență americană care să îi permită să cumpere activele înainte de a începe procesul de analiză amănunțită, a declarat una dintre surse.

Analiștii au afirmat că Carlyle era mai potrivită pentru a obține aprobarea SUA pentru achiziționarea activelor, în comparație cu comerciantul elvețian de mărfuri Gunvor, care renunțase anterior la un acord cu Lukoil după ce Trezoreria a numit casa de comerț „marioneta” Kremlinului într-o postare pe rețelele sociale. Gunvor a respins cu tărie această caracterizare. Carlyle a refuzat să comenteze vineri.

Companiile MOL (Ungaria), Hellenic Petroleum din Grecia și fondul american de investiții Carlyle sunt interesate să preia activitățile Lukoil din România, potrivit informațiilor obținute de HotNews.

Lukoil deţine în România o reţea de 320 de staţii de carburanţi, rafinăria Petrotel‑Lukoil de la Ploieşti (care acoperă cca 16% din piaţa internă de produse petroliere) și drepturi de explorare pentru gaze în Marea Neagră (87% din perimetrul Trident).

Alte firme din întreaga lume au luat în considerare, de asemenea, oferte pentru părți ale imperiului Lukoil, a relatat Reuters miercuri. Printre acestea se numără firma de stat din Kazahstan KazMunayGas și gigantul petrolier european Shell, au declarat surse.

Active străine de 22 de miliarde de dolari

Lukoil mai deține alte două rafinării în Europa, pe lângă cea din țara noastră, precum și participații în câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt și Nigeria. De asemenea, are sute de stații de alimentare cu combustibil în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite.

Activele internaționale ale Lukoil sunt estimate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, pe baza documentelor depuse în 2024.

Jeremy Paner, partener la firma de avocatură Hughes and Hubbard și fost funcționar al Trezoreriei, a declarat că licența care autorizează negocierile cu Lukoil permite companiilor să încheie memorandumuri de înțelegere și alte acorduri cu caracter obligatoriu, dar achiziția efectivă a activelor trebuie autorizată separat de Trezorerie printr-o licență specifică.