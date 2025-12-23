Schimbare importantă la G4Media la patru luni după ce publicația a fost cumpărată de omul de afaceri Radu Budeanu

Publicația G4media a renunţat de tot la menţiunea de la finalul articolelor în care se scria că nu acceptă publicitate guvernamentală sau de la partide politice și nici de la industrii precum cea a pariurilor, jocurilor de noroc, tutunului și alcoolului, scrie PaginadeMedia.

Anterior, la finalul fiecărui articol, G4Media avea acest disclaimer:

„G4Media nu a cerut şi nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor mascat care distorsionează piaţa media şi este inacceptabil”.

„De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

G4Media nu a primit şi nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool şi tutun. Este strict opţiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viaţa sau cariera unor oameni.”

Cum explică Budeanu

PaginadeMedia a luat legătura cu omul de afaceri Radu Budeanu, care a venit cu o explicație pentru dispariția acestei interdicții:

„Ne-am aliniat standardelor comerciale ale competitorilor nostri de la Digi, Adevarul, Ringier, HotNews. Într-o piata hipercompetitiva este ceva firesc sa nu excludem domenii intregi, asta neinsemnând altceva decat ca intampinam 2026 precum toata piata, cu dorinta de a avea clienti din toate sectoarele de business”, a spus Budeanu.

Acesta a spus că nu știe dacă G4Media va accepta publicitate anul viitor de la firmele de pariuri: „Nu este nimic plănuit în acest sens. Cel mai probabil nu, dar nu ştiu azi”.

G4Media, cumpărată de Budeanu

Grupul de presă G4Media a fost cumpărat de Radu Budeanu în luna august, după ce ziariștii Cristian Pantazi și Dan Tăpălagă și-au vândut acțiunile către Budeanu. Grupul acestuia de presă mai include titluri importante precum Mediafax, Gândul, CanCan și ProSport și alte publicații mai mici.

Potrivit informațiilor Hotnews, Budeanu a plătit în jur de 5 milioane de euro pentru G4Media.

Cine este Radu Budeanu

Radu Budeanu are 46 de ani și a fost jurnalist. Budeanu a intrat în presă în anul 1999 drept colaborator al ziarului de investigații „Ziua”. În anul 2004, el a fondat revista „Ciao!”, iar în 2006 a preluat cotidianul „Averea”. Un an mai târziu, a lansat tabloidul „CanCan”.

Budeanu, patron al publicațiilor Cancan și Gândul, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției în 2020 cu procurorii DNA, în dosarul Hidroelectrica.

În acest dosar, era urmărit penal din 2015, fiind acuzat că a intermediat o mită de 5 milioane dolari primită de fostul ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului Elena Udrea.

„În prezența avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptei, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv: 2 ani închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 4 ani”, preciza atunci DNA.