Schimbare în juriu pentru cel mai urmărit show de divertisment din România

„Românii au talent” revine începând de vineri, 23 ianuarie 2026. Pro TV anunţă un sezon marcat de o schimbare majoră în componenţa juriului, scrie Pagina de Media.

Marea noutate a sezonului 16 este prezenţa actriței Carmen Tănase. Aceasta îi ia locul actorului Dragoş Bucur, care a decis să se retragă după trei sezoane pentru a se dedica altor proiecte cinematografice şi personale. În plus, Dragoş Bucur se va ocupa şi de emisiunea Visuri la cheie, pe care o prezintă de mai mulţi ani tot la Pro TV.

Carmen Tănase va juriza alături de Andra, Andi Moisescu şi Mihai Bobonete.

Emisiunea îşi păstrează intervalul consacrat și va fi difuzată în fiecare vineri, de la ora 20:30.

În culise, atmosfera va fi întreţinută, ca de obicei, de Smiley şi Pavel Bartoş.