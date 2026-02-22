Schimbare majoră în aeroporturile din SUA: Administrația Trump suspendă accesul rapid al pasagerilor / Democrații acuză un „sabotaj intenționat”

Pasageri tranzitând un culoar de securitate rapidă într-un aeroport din SUA. Credit line: Eric Risberg / AP / Profimedia

Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) suspendă utilizarea benzilor speciale de securitate și a terminalelor de control rapid în aeroporturi. Reprezentanții companiilor aeriene avertizează că măsura care intră în vigoare de duminică va afecta planificarea călătoriilor, potrivit The Guardian.

Decizia afectează serviciile TSA PreCheck și Global Entry, utilizate pentru reducerea timpului de așteptare la controlul de securitate și la vamă. Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a oprit funcționarea acestora în contextul crizei de finanțare a instituțiilor americane.

Suspendarea va intra în vigoare duminică la ora 6:00 ET (ora 13:00 în România), potrivit Washington Post. Secretarul DHS, Kristi Noem, a declarat că măsura are „consecințe grave în lumea reală”, dar este necesară pentru a prioritiza resursele către fluxul general de pasageri, suspendând astfel ceea ce oficialul a numit „privilegiile speciale”.

Companiile aeriene din SUA au criticat măsura, acuzând lipsa unei avertizări prealabile pentru pasageri. Chris Sununu, directorul executiv al asociației Airlines for America, a declarat:

„Airlines for America este profund îngrijorată de faptul că publicul călător va fi, din nou, folosit ca minge de fotbal politic în contextul unei noi închideri a guvernului”.

Sununu a subliniat că măsura a fost comunicată „cu foarte puțin timp înainte”, ceea ce îngreunează planificarea călătoriilor. Acesta a reamintit că un blocaj similar produs anul trecut a cauzat pierderi de 6,1 miliarde de dolari în industria turismului și în sectoarele conexe.

Administrația Trump și democrații nu au reușit să ajungă la un acord privind legislația pentru finanțarea DHS, fapt ce a dus la începerea închiderii parțiale a guvernului pe 14 februarie. Disputa vizează modificări ale operațiunilor de imigrare, considerate esențiale pentru campania de deportare a președintelui Trump.

Democrații din Comisia pentru Securitate Internă a Camerei Reprezentanților au criticat decizia privind securitatea aeroporturilor. Aceștia au declarat pe rețelele de socializare că administrația „sabotează programele care fac călătoriile mai ușoare și mai sigure” și au acuzat-o că „vă strică călătoriile în mod intenționat”.

Anterior deciziei privind aeroporturile, administrația Trump a cerut joi Agenției Federale pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență (FEMA) să oprească trimiterea a sute de lucrători umanitari în zonele calamitate.