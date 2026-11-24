Proprietarii de câini și pisici din Regatul Unit nu vor mai fi nevoiți să plătească sute de lire pentru un nou certificat sanitar-veterinar la fiecare deplasare în Uniunea Europeană.

Călătoriile în Uniunea Europeană cu pisici, câini și dihori domestici, pentru rezidenții din Marea Britanie, vor deveni mai simple după ce autoritățile vor reintroduce pașapoartele pentru animale de companie, potrivit Euronews.com.

Începând cu 1 martie 2028, proprietarii vor putea obține un pașaport reutilizabil, valabil pentru mai multe deplasări în UE, care va înlocui documentul cerut în prezent la fiecare călătorie.

Detaliile privind procedura de obținere a noului act urmează să fie anunțate de autorități în cursul anului 2027.

Măsura vine după ce Regatul Unit și Uniunea Europeană au convenit să își alinieze normele sanitare. De la 1 martie 2028, animalele microcipate după această dată vor primi un cod care indică țara unde au fost înregistrate prima dată.

Regula nu se va aplica retroactiv, iar baza de date a microcipurilor din Marea Britanie va fi conectată la sistemele UE.

„Acest nou acord reprezintă o veste în mare parte pozitivă, pe care am solicitat-o insistent guvernului britanic. Este însă important ca tranziția către noile norme comerciale să se desfășoare fără probleme și să nu aibă un impact negativ asupra medicilor veterinari din toate domeniile profesiei”, a transmis Asociația Veterinarilor Britanici.

Ce reguli se aplică până în 2028

După eliminarea, în luna aprilie, a excepției care le permitea britanicilor cu proprietăți în UE să folosească în continuare vechile pașapoarte emise înainte de Brexit, toate pisicile, câinii și dihorii care călătoresc din Marea Britanie în Uniunea Europeană au nevoie de un certificat sanitar-veterinar.

Pentru obținerea documentului, animalul trebuie să fie microcipat și să aibă vaccinarea antirabică valabilă. În cazul primului vaccin, este necesară o perioadă de așteptare de până la 30 de zile înainte de eliberarea actului.

Certificatul poate fi semnat doar de medici veterinari autorizați, este valabil 10 zile pentru intrarea în UE și șase luni pentru călătoriile ulterioare în interiorul blocului comunitar și întoarcerea în Regatul Unit. Costul său variază între 90 de lire sterline și 250 de lire sterline, în funcție de cabinet și de timpul de procesare.