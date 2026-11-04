Schimbare semnificativă pentru Mega Image, Profi și Shop&Go în România

Grupul Ahold Delhaize Romania a decis să reunească sub aceeași companie lanțurile de magazine Mega Image, Profi și Shop&Go. În același timp, lanțurile de magazine Shop&Go urmează să treacă printr-o schimbare importantă.

Decizia are loc după ce Mega Image și Profi au fuzionat în acest an. „Ahold Delhaize Romania dă un nume organizației pe care o construim împreună. Forța noastră va veni din capacitatea fiecăruia dintre cele trei branduri – Mega Image, Profi și, începând de acum, și Shop&Go – de a rămâne relevant pentru propriii clienți, valorificând în același timp ceea ce putem face mai bine împreună: expertiza, oamenii, tehnologia, parteneriatele și dimensiunea organizației noastre”, a declarat Xavier Piesvaux, Country Manager, Ahold Delhaize Romania.

Oferte proprii la magazinele de tip Shop&Go

Compania a decis însă că magazine de tip Shop&Go nu vor mai fi doar un format de magazin din rețeaua Mega Image, ci va avea propria identitate, propria conducere și strategie de business, precum și o ofertă proprie pentru clienți.

Ahold Delhaize Romania face parte din grupul belgian Ahold Delhaize. Grupul este prezent în

Statele Unite, Țările de Jos, Belgia, Luxemburg, Grecia, Serbia, Republica Cehă, România și Indonezia, cu activități în asociere (joint-venture) și în Portugalia.