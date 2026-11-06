Schimbarea făcută de Trump la Casa Albă după înfrângerea în alegeri: „E unul dintre cei mai de încredere consilieri”

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că îl numește pe consilierul său apropiat Stephen Miller, un reprezentant al dreptei identitare, pentru funcția extrem de strategică de șef de cabinet al Casei Albe.

Președintele SUA a precizat pe rețeaua sa de socializare Truth Social că Stephen Miller va prelua luni funcția de la actuala șefă de cabinet, Susie Wiles, care urmează să își asume alte responsabilități în sfera de influență a miliardarului în vârstă de 80 de ani, dar în afara administrației, relatează AFP, Reuters și Agerpres.

Trump l-a descris pe Miller drept „unul dintre cei mai de încredere consilieri” ai săi și a lăudat activitatea lui Susie Wiles.

„Vreau să-i mulțumesc pentru activitatea sa în calitate de șefă de cabinet – a făcut o treabă excelentă!”, a scris el.

Stephen Miller este arhitectul politicii dure a lui Trump în domeniul imigrației.

Schimbarea vine la câteva zile după ce democrații au obținut o victorie zdrobitoare în alegerile de la mijloc de mandat pentru Congres, preluând controlul asupra ambelor camere și punându-se astfel în poziția de a bloca agenda legislativă a lui Trump și de a iniția anchete asupra administrației sale.

Cine este Stephen Miller

Stephen Miller, în vârstă de 41 de ani, este unul dintre cei mai vechi asistenţi ai lui Trump, încă din prima sa campanie pentru Casa Albă. A fost consilier principal în primul mandat al lui Trump şi a fost o figură centrală în multe dintre deciziile sale politice, în special în ceea ce priveşte imigraţia, inclusiv ideea de a separa mii de familii de imigranţi ca un program de descurajare, în 2018.

Miller a contribuit, de asemenea, la elaborarea multor discursuri de linie dură ale lui Trump şi a fost adesea faţa publică a acestor politici în timpul primului mandat al lui Trump şi în timpul campaniilor sale.

După ce părăsit Casa Albă la finalul primului mandat, Miller a fost preşedintele America First Legal, o organizaţie a foştilor consilieri ai lui Trump, modelată ca o versiune conservatoare a American Civil Liberties Union. America First Legal a contestat administraţia lui Joe Biden, companiile media, universităţile, pe teme precum libertatea de exprimare şi religie şi securitatea naţională.

El a fost, de asemenea, o prezenţă frecventă în timpul campaniei pentru al doilea mandat al lui Trump, călătorind la bordul avionului său şi vorbind adesea înaintea lui Trump la mitingurile sale.