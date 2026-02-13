Schimbări la examinarea investițiilor străine: Taxa de examinare va fi redusă la jumătate, iar pragul tranzacțiilor care au nevoie de aviz urcă la 5 milioane euro

Taxa de examinare a investițiilor străine va fi redusă la jumătate, de la 10.000 de euro cât este în prezent, la 5.000 de euro, pragul investițiilor străine care au nevoie de avizul Comisiei de Examinare a Investițiilor Străine Directe (CEISD) va crește de la 2 milioane de euro la 5 milioane de euro, iar numărul membrilor din această comisie va fi redus, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență lansat vineri seara în consultare publică de Cancelaria premierului.

Proiectul are trei componente importante: consolidarea cadrului normativ privind examinarea investițiilor străine, reducerea termenelor pentru obținerea unor avize de mediu, precum și pentru apărarea împotriva incendiilor, în condițiile menținerii unor condiții riguroase de protecție a populației.

”Propunerile de modificare au în vedere sprijinirea relansării economice, printr-un set de măsuri orientate către debirocratizare, digitalizare și eficientizarea procedurilor administrative. Proiectul vine în sprijinul mediului de afaceri și răspunde cu soluții concrete la problemele semnalate de investitori și de asociațiile reprezentative, menținând standardele de securitate impuse la nivelul Uniunii Europene”, a declarat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.

Ce tranzacții vor avea nevoie de aviz de securitate națională

Proiectul de act normativ propune majorarea pragului valoric de la 2 milioane de euro la 5 milioane de euro pentru supunerea investițiilor procedurii de examinare de către Comisia de Examinare a Investițiilor Străine Directe (CEISD).

Măsura este motivată de necesitatea concentrării resurselor administrative și instituționale asupra investițiilor cu relevanță economică și strategică reală, care pot genera riscuri semnificative pentru securitatea națională sau ordinea publică.

„Pragul valoric anterior a condus, în practică, la includerea în procedura de examinare a unui număr ridicat de investiții de dimensiuni reduse sau cu impact limitat, ceea ce a determinat o supraîncărcare administrativă și o diluare a capacității de analiză aprofundată a cazurilor cu risc ridicat.

Stabilirea unui prag valoric de 5 milioane de euro permite o abordare mai proporțională și mai eficientă a mecanismului de examinare, asigurând focalizarea asupra investițiilor cu potențial impact strategic, reducerea sarcinilor administrative pentru investitori și autorități și creșterea predictibilității procedurale”, se arată în nota de fundamentare.

Procedura de depunere a cererilor de examinare de către investitori va fi complet digitalizată, fiind pusă la dispoziție o platformă digitală dedicată, dezvoltată de STS. Taxa de examinare va fi redusă la jumătate, de la 10.000 de euro cât este în prezent, la 5.000 de euro. Activitatea se va autofinanța, iar surplusul va fi vărsat la bugetul de stat la sfârșitul anului.

Procedura administrativă va fi simplificată și scurtată. Dacă în prezent durata totală a analizei și a emiterii documentelor de autorizare către investitor este de 125 de zile, acest termen se va reduce la mai mult de jumătate, respectiv la 60 de zile calendaristice, iar termenul de analiză va fi micșorat de la 60 de zile calendaristice la 45 de zile calendaristice.

Numărul de membri cu drept de vot ai Comisiei de Examinare a Investițiilor Străine Directe va fi redus de la 11 câți sunt în prezent, la 7 membri.

Guvern precizează că a redus indemnizațiile membrilor CEISD și ale experților, respectiv:

Pentru membrii Comisiei, în prezent, valoarea indemnizației lunare reprezintă 15% din indemnizația unui ministru (față de 30%, cât era înainte de modificarea legislativă adoptată de actualul guvern), indiferent de numărul ședințelor, adică aproximativ 1.900 de lei net lunar, indiferent la câte ședințe participă un membru al Comisiei. Înainte, indemnizația se acorda pentru participarea la fiecare ședință.

Pentru experți, în prezent, valoarea indemnizației lunare reprezintă 12% din indemnizația unui ministru (față de 15%, înainte), indiferent de numărul ședințelor, adică aproximativ 1.500 de lei net lunar, indiferent la câte ședințe participă sau pregătește un expert. De asemenea, înainte indemnizația se acorda pentru fiecare ședință.

Termene mai scurte pentru evaluarea impactului asupra mediului

O altă componentă a proiectului de OUG reprezintă modificări prin aplicarea cărora se va obține o reducere de 40 de zile a timpului maxim alocat pentru luarea deciziei în cadrul celor două etape din procedura de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv etapa de evaluare inițială și etapa de încadrare.

Proiectul introduce o serie de termene pentru pașii administrativi parcurși de autoritatea competentă pentru protecția mediului în etapele procedurale, respectiv:

Termenul de maxim 15 zile pentru parcurgerea etapei de analiză inițială se reduce la 10 zile;

Termenul de 20 de zile pentru autoritățile care fac parte din Comsia de Analiză Tehnică pentru analiza memoriului de prezentare, transmis de titular în vederea parcurgerii etapei de încadrare, în vederea formulării unui punct de vedere, se reduce 15 zile;

Termenul de maximum 90 de zile pentru luarea unei decizii în etapa de încadrare se reduce 60 de zile.

Proiectul consolidează și procesul de digitalizare în domeniul protecției mediului, prin dezvoltarea unui nou sistem informatic național pentru evidența și raportarea datelor și informațiilor de mediu.

Platforma va permite transmiterea electronică a documentațiilor, urmărirea în timp real a stadiului procedurilor și o gestionare mai eficientă și transparentă a fluxurilor administrative.

Noul sistem va contribui la reducerea birocrației, la creșterea trasabilității deciziilor și la îmbunătățirea calității datelor de mediu, în beneficiul operatorilor economici, al autorităților și al publicului.

Măsuri pentru apărarea împotriva incendiilor. Cresc amenzile

Un capitol important al proiectului se referă la introducerea unor măsuri mai clare, simplificate, dar de introducere a responsabilităților mai ferme privind securitatea la incendii.

În privința procedurilor de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu, se propune ca termenul de soluționare a avizelor să scadă de la maxim 21 zile la maxim 15 zile, iar în cazul investițiilor din fonduri UE sau a revenirii la documentații, termenul să fie de maxim 5 zile lucrătoare.

Iar dacă autorizația nu este emisă în termen și documentația este completă, se eliberează un acord provizoriu pe 60 de zile, pe baza unei declarații pe proprie răspundere și se va face verificare obligatorie în teren.

De asemenea, dacă în prezent nu există nicio consecință reală pentru întârzieri și nici indicatori de performanță, actul normativ propune indicatori de performanță stabiliți la nivel național în mod unitar, răspunderea directă a inspectorului-șef pentru nerespectarea termenelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și arată că întârzierea în soluționarea cererilor/nerespectarea termenelor este abatere disciplinară și se poate ajunge până la trecerea în rezervă.

Un alt aspect important îl reprezintă digitalizarea, astfel că proiectul de OUG prevede, în locul depunerii cererilor și a documentațiilor eminamente în format letric, ca depunerea să fie exclusiv electronică, documentația să fie stocată digital și, totodată, oferă posibilitatea de redistribuire a dosarelor între inspectorate pentru respectarea termenelor.

O altă noutate introdusă este aceea că IGSU va certifica proiectele-tip repetitive prin eliberarea unui acord central, iar inspectoratele județene vor aplica acordul central. Astfel va exista coerență națională prin uniformizarea deciziei și nu va mai exista situația în care același tip de proiect este avizat de zeci de ori în județe diferite, uneori cu soluții contradictorii.

Pentru situațiile în care autorizația deja există și apar diverse defecțiuni, caz în care se ajungea la pierderea automată a autorizației și închiderea imediată, chiar și pentru probleme tehnice minore, actul normativ propune suspendare temporară a autorizației, nu anulare automată, și termene clare de remediere: până la 30 zile (extensibil justificat) și ridicare rapidă a suspendării după remediere (max. 5 zile). Astfel, se evită închiderile abuzive și se menține siguranța în exploatare fără distrugerea activității economice.

Cât privește sancțiunile, se trece de la amenzi necorelate cu gravitatea faptelor și avertismentul aplicat frecvent, ceea ce conduce la un slab efect preventiv, la amenzi crescute (până la 100.000 lei), oprirea funcționării pentru încălcări grave, fără avertisment la fapte grave și încadrarea în categoria contravențiilor penale pentru reluarea activității fără drept.

Proiectul de act normativ se află în consultare publică, iar după parcurgerea acestei proceduri, va fi transmis spre analiză și avizare interinstituțională, înainte de adoptarea de către Guvern.