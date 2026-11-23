Cele două secții de urmărire penală din cadrul structurii centrale a DNA vor fi comasate într-una singură, iar procurorii experimentați vor merge „acolo unde este nevoie de ei”, a anunțat luni, șeful DNA Viorel Cerbu la prezentarea raportului primelor șase luni de mandat.

În documentul consultat de HotNews, conducerea DNA vorbește despre vulnerabilitățile pe care le au procurorii în anchetele anticorupție.

Procurorul șef al DNA, Viorel Cerbu anunță o nouă strategie de investigarea dosarelor, în raportul în care arată cum s-a schimbat fenomenul corupției în România.

„Corupția de azi rareori mai arată ca un plic dat pe sub masă. Se ascunde în contracte care par legale, în firme puse pe numele altora și în bani mutați prin mai multe țări. Ca să o dovedim, nu mai este suficient să prindem momentul mitei. Trebuie să reconstituim tot drumul banilor, de la primul transfer până la cel care decide. De aceea, în fiecare anchetă, căutăm banii din prima zi: un dosar câștigat în instanță contează cu adevărat doar dacă banii ajung înapoi acolo unde le era locul, în spitale, în școli, în infrastructură”, a precizat șeful DNA, Ioan Viorel Cerbu, în comunicatul transmis luni odată cu prezentarea bilanțului.

În perioada aprilie-noiembrie 2026, procurorii anticorupție au soluționat 1.315 dosare, din totalul de 4.603 aflate în lucru, și au trimis în judecată 270 de inculpați.

Ce se întâmplă cu cele două secții de urmărire penală

Șeful DNA anunță două tipuri de schimbări. Prima vizează recuperarea prejudiciilor: „căutarea banilor începe din aceeași zi cu ancheta, nu după”. Cea de-a doua schimbare țintește reorganizarea DNA.

„Cele două secții care fac anchete la nivel central devin una singură, cu mai puțini șefi și cu oameni mutați mai ușor acolo unde e nevoie”, se menționează în raportul DNA.

În prezent, cele două secții de urmărire penală din cadrul structurii centrale au doi procurori șefi și doi adjuncți.

Procurorul Ionuț Ardelean conduce Secția de combatere a infracțiunilor asimilate corupției, iar Mihaiela Moraru Iorga este șefa Secției de combatere a corupției. Adjuncții acestora sunt procurorii Dan Gabriel Badea și Marian Drăgulescu.

Șeful DNA nu precizează când se va produce comasarea celor două secții.

„Cele două secții de urmărire penală de la nivel central sunt comasate într‑o singură Secție de urmărire penală, cu servicii specializate pe domenii de activitate. Prin comasare, conducerea se unifică: în locul a doi procurori‑șefi de secție și doi adjuncți, noua secție are un singur procuror‑șef și un singur adjunct, iar toată activitatea de urmărire penală de la nivel central e coordonată unitar. Rezultatul așteptat: mai puține documente și ordine interne, evitarea suprapunerilor în dosare, raportare centralizată, fără rapoarte paralele sau date care nu se potrivesc”, se menționează în raportul DNA.

Prin comasarea celor două secții, procurorul‑șef al secției poate redistribui rapid personalul către liniile de activitate suprasolicitate, fără proceduri între secții, se precizează în document. De asemenea, vor fi formate echipe mixte: procurorii specializați în cauze cu probleme juridice complexe lucrează în aceleași echipe cu procurori experimentați în tactica de urmărire penală și în tehnicile speciale de investigare, se mai arată în document.

Cele patru probleme identificate la DNA

Șeful DNA vorbește în raportul prezentat luni de „patru probleme care încetinesc anchetele”, dar anunță că „pentru fiecare, DNA are o direcție de lucru”.

Prea puține sesizări

În domeniile vulnerabile, multe fapte de corupție nu ajung la cunoștința organelor de urmărire penală, susține șeful DNA. Drept soluție este indicată: cooperarea mai strânsă cu instituțiile care au atribuții de control și simplificarea căilor prin care cetățenii și funcționarii pot semnala fapte de corupție.

Avantajul tehnologic al celor investigați

Persoanele cercetate folosesc aplicații de comunicare criptate, evidențe ținute în cloud și instrumente digitale avansate, ceea ce îngreunează obținerea și analiza probelor. DNA preconizează diminuarea acestui avantaj prin remedii tehnologice folosite ca suport în desfășurarea instrucției penale, pentru extragerea și analiza probelor digitale.

Mecanisme financiare complexe de disimulare

Una dintre problemele majore în lupta anticorupție este ascunderea infracțiunilor prin contracte care par legale, prestații fictive și bunuri înregistrate pe numele unor interpuși sau al unor firme din mai multe jurisdicții.

Demonstrarea caracterului fictiv al prestațiilor, precizează DNA, presupune analiza unui volum mare de documente și cere mult timp. La acest capitol, șeful DNA anunță dezvoltarea capacității de analiză financiară, inclusiv cu instrumente de inteligență artificială care să permită rezumarea documentelor, identificarea elementelor atipice, reconstituirea traseului banilor și interogarea datelor din mai multe surse.

Încărcarea procurorilor

În perioada aprilie-noiembrie 2026, fiecare procuror DNA a avut de soluționat, în medie, aproximativ 47 de dosare, multe dintre ele complexe. Situația se va echilibra, susține procurorul șef al DNA, prin comasarea celor două secții și relocarea rapidă a personalului situația.

Strategia privind recuperarea prejudiciilor

DNA anunță schimbări și în privința recuperării prejudiciilor.

Astfel, procurorii vor dispune de acum, efectuarea unei investigații financiare paralele încă din faza efectuării urmăririi penale in rem, astfel încât indisponibilizarea bunurilor să survină într‑un moment cât mai apropiat de formularea acuzației față de persoana vizată. Până în prezent, astfel de măsuri erau luate după ce existau inculpați în dosar.

De asemenea, la încheierea acordurilor de recunoaștere a vinovăție, „la negocierea pedepsei, procurorii iau în calcul, între altele, dacă inculpatul îl indică pe beneficiarul real și dacă acceptă confiscarea specială a bunurilor și sumelor care au trecut prin firma‑paravan sau, după caz, confiscarea extinsă”. Astfel, se vor probe solide împotriva conducătorilor rețelei și trimiterea mai rapidă în judecată a dosarelor complexe, precizează DNA.