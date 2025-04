Schimbările climatice vor agrava răspândirea infecțiilor rezistente la antibiotice, arată un studiu

Schimbările climatice ar putea agrava răspândirea infecțiilor care nu răspund la antibioticele uzuale, iar țările în curs de dezvoltare sunt cel mai expuse riscului, arată un studiu publicat în revista Nature Medicine.

Studiul, citat de Bloomberg, contrazice ideea cum că rezistența antimicrobiană este cauzată exclusiv de consumul excesiv de antibiotice, scoțând în evidență și alți factori: cheltuielile pentru sănătate, poluarea aerului și creșterea temperaturilor.

Bacteriile rezistente la antibiotice au provocat 1,1 milioane de decese la nivel global în 2021, iar acest număr ar putea ajunge la aproape 2 milioane până la mijlocul secolului.

Cercetătorii au analizat peste 4.500 de serii de date de monitorizare colectate între 1999 și 2022 și au folosit modele computerizate, pentru a identifica influența schimbărilor climatice asupra rezistenței la antibiotice.

Ei au descoperit că, într-un scenariu negativ cu emisii ridicate de CO2, țările bogate ar înregistra o creștere mai mică de 1% a infecțiilor rezistente la antibiotice până în 2050. În schimb, țările cu venituri mici ar putea înregistra o creștere de până la 4%, pe măsură ce emisiile cresc.

Alți factori importanți în combaterea rezistenței la antibiotice în țările sărace includ reducerea cheltuielilor medicale suportate direct de pacienți și îmbunătățirea ratei vaccinării. Potrivit autorilor studiului, aceste măsuri adesea ignorate ar putea aduce beneficii mai mari decât simpla reducere a acordării de rețete de antibiotice comune, cum ar fi amoxicilina.

Studiul din Nature Medicine are tilul „Changing climate and socioeconomic factors contribute to global antimicrobial resistance”,

Sursa foto: Dreamstime.com