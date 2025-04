Schoenherr a asistat Eurobank cu privire la vânzarea IMO Property Investments București către APS Group

Schoenherr a asistat Eurobank cu privire la finalizarea tranzacției sale cu APS Group privind vânzarea participației de 100 % în IMO Property Investments București, societatea specializată în gestionarea și vânzarea activelor imobiliare din România ale Eurobank, care la momentul tranzacției deținea peste 150 de proprietăți.

Serviciile Schoenherr au fost prestate de o echipă multidisciplinară, care a acordat asistență juridică Eurobank cu privire la toate aspectele juridice relevante.

„Asistăm Eurobank în legătură cu proiectele lor juridice din România și din regiunea Europei Centrale și de Est de aproape un deceniu. Colaborarea de lungă durată cu echipa Eurobank este un exemplu ilustrativ privind experiența noastră în a acorda asistență juridică integrată, pe diverse arii de practică, unor importante instituții financiare din această regiune.‟ – a declarat Matei Florea (partner), coordonatorul serviciilor prestate de Schoenherr către Eurobank.

„Felicităm Eurobank și APS Group pentru finalizarea cu succes a acestei tranzacții, care a decurs impecabil datorită experienței evidente a părților și a echipelor lor în proiecte similare„, a declarat Silviu Lazăr (senior attorney at law), care a coordonat echipa de proiect a Schoenherr care a asistat Eurobank în legătură cu această tranzacție.

Grupul Eurobank, format din Eurobank SA și subsidiarele sale, este o instituție financiară care dezvoltă produse și servicii financiare în Grecia, Cipru, Luxemburg, Bulgaria și Regatul Unit (Londra). În decembrie 2024, când valoarea activelor totale ale Eurobank se ridica la 101,2 miliarde EUR, grupul avea 12.301 angajați și o rețea de 568 de sucursale în Grecia și în străinătate.

Grupul APS, care este activ în România din 2007, a fost înființat în 2004 și are, în prezent, o poziție de lider pe piețele din Europa Centrală și de Sud-Est. Nucleul activității sale constă în trei piloni – managementul alternativ al activelor, investițiile imobiliare și recuperarea creanțelor.

Echipa Schoenherr care a asistat Eurobank a fost coordonată de Matei Florea (partner) și Silviu Lazăr (senior attorney at law) și i-a inclus pe Mădălina Neagu (partner), Mihaela Popescu (managing attorney at law), Bogdan Ioniță (lawyer on demand) și Răzvan Dinică (associate). Georgiana Bădescu (partner) a coordonat echipa de dreptul concurență, dreptul UE și comerț exterior a firmei care a oferit consultanță în legătură cu aspectele privind investițiile străine directe, fiind sprijinită de Teodora Burduja (associate).

Schoenherr este o firmă regională de avocatură, activă în Europa Centrală și de Est și Europa de Sud-Est, unde operează 15 birouri. Firma este prezentă în România din anul 1996, oferind servicii de asistență juridică în principalele arii de practică relevante pentru activitatea companiilor locale și multinaționale. Schoenherr și Asociații SCA este recunoscută de principalele organisme internaționale de cercetare a pieței de avocatură (Chambers and Partners, Legal500, IFLR1000) pentru activitatea sa.

