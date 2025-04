Schoenherr a asistat IGT Services and Technologies SRL cu privire la achiziția diviziei de Service Delivery a Connections Consult

Schoenherr și Asociații SCA a asistat IGT Services and Technologies SRL în legătură cu achiziția diviziei de Service Delivery a Connections Consult. Prin această tranzacție, IGT Services and Technologies SRL a preluat controlul integral asupra societăților din grupul Connections Consult, respectiv Outsourcing Support Services SRL (România), Connection Consult EOOD (Bulgaria) și Connections Consult doo Beograd-Vračar (Serbia).

Echipa specializată în fuziuni și achiziții a Schoenherr i-a acordat consultanță juridică cumpărătorului în legătură cu această tranzacție, care a fost încheiată la sfârșitul lunii martie 2025 și urmează a fi finalizată în săptămânile următoare, sub condiția îndeplinirii unor condiții suspensive.

„Sectorul IT&C continuă să aibă o pondere importantă în peisajul de fuziuni și achiziții din România, iar anul acesta este preconizată o creștere a volumului de tranzacții în domeniu, pe fondul digitalizării și al dezvoltării inteligenței artificiale‟, a declarat Mădălina Neagu, partener Schoenherr. „Cu o experiență puternică în fuziuni și achiziții în domeniul IT&C, echipa noastră rămâne o forță în asistarea companiilor implicate în tranzacții în acest sector. Felicităm părțile pentru această tranzacție, care contribuie la consolidarea pieței din România.„

IGT Solutions and Technology este o importantă companie de servicii și soluții BPM, tehnologice și digitale, care asigură inovație și excelență în afaceri în întregul spectru al domeniilor de turism, transport și ospitalitate. Înființat în 1998, grupul include centre de livrare în China, Columbia, Egipt, India, Indonezia, Malaiezia, Filipine, România, Africa de Sud, Spania, EAU, SUA și Vietnam.

Fondat în 2005 în București, Connections Consult este un grup european inovator de companii de tehnologie. În România, acesta operează două centre de livrare în București, alături de sediul central și mai multe birouri de reprezentare în Germania, Franța, Olanda și Arabia Saudită.

Echipa Schoenherr implicată în proiect a fost coordonată de Mădălina Neagu (partener) și i-a inclus pe Mihaela Popescu (managing attorney at law), Alina Cristea (senior attorney at law) și Ștefan Popa (attorney at law).

Schoenherr este o firmă regională de avocatură, activă în Europa Centrală și de Est și Europa de Sud-Est, unde operează 15 birouri. Firma este prezentă în România din anul 1996, oferind servicii de asistență juridică în principalele arii de practică relevante pentru activitatea companiilor locale și multinaționale. Schoenherr și Asociații SCA este recunoscută de principalele organisme internaționale de cercetare a pieței de avocatură (Chambers and Partners, Legal500, IFLR1000) pentru activitatea sa.

