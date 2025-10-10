Schoenherr deschide, la Londra, un birou de legătură pentru Europa Centrală și de Est

Firma de avocatură Schoenherr, cu o prezență puternică în Europa Centrală și de Est, își extinde prezența internațională cu un nou birou în Londra, consolidându-și rolul de opțiune preferată pentru mandate transfrontaliere în această regiune.

Schoenherr anunță deschiderea unui birou de legătură în Londra, situat vizavi de Banca Angliei. Această mișcare marchează o etapă semnificativă în traiectoria de creștere internațională a firmei de avocatură și subliniază angajamentul Schoenherr de a servi ca principală punte de legătură pentru afacerile transfrontaliere cu Europa Centrală și de Est. Noul birou va oferi un canal de comunicare mai eficient și mai personal cu principalele firme de avocatură din Londra cu care Schoenherr are relații de colaborare, precum și cu instituții financiare și investitori.

Alexander Popp, Managing Partner: „Punctul nostru forte a fost întotdeauna combinarea unei mentalități internaționale cu o puternică amprentă locală. Avocații noștri lucrează la cele mai înalte standarde internaționale rămânând, în același timp, profund ancorați în jurisdicțiile lor. Datorită acestui lucru, am devenit o soluție preferată de firmele internaționale de avocatură pentru mandate sofisticate. Următorul pas logic este acela de a merge mai aproape de unii dintre cei mai importanți parteneri ai noștri. Noul birou de legătură transmite un mesaj clar: suntem mai conectați ca niciodată la partenerii noștri de afaceri și la clienții noștri internaționali și dorim să consolidăm legăturile dintre firmele cu sediul la Londra și regiunea Europei Centrale și de Est.”

Sebastian Lukic, coordonatorul biroului din Londra: „Cu peste 100 de milioane de consumatori și miliarde de euro în investiții, Europa Centrală și de Est oferă oportunități de afaceri extraordinare. Aceasta este regiunea cu cel mai mare potențial de creștere, la nivel european. Înființarea acestui birou este o recunoaștere a rolului esențial al Londrei în comerțul și finanțele globale, inclusiv pe piețele din Europa Centrală și de Est unde operează Schoenherr și unde firma noastră are o poziționare unică. Oferind acces imediat la expertiza noastră locală, biroul din Londra va eficientiza mandatele transfrontaliere și va duce relația cu clienții la un nou nivel.”

Articol susținut de Schoenherr & Asociatii